كأس الرابطة الإنجليزية، ليفربول يعبر برايتون بصعوبة بثلاثية درامية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 12:43 صباحاً - كأس الرابطة الإنجليزية، حقق فريق ليفربول فوزًا مستحقًّا أمام برايتون بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم في إطار الجولة الـ16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

سجل أهداف ليفربول اللاعب كودي جاكبو في الدقيقتين 46 و63، ولويس دياز في الدقيقة 85، فيما جاء هدف برايتون الأول من خلال اللاعب سيمون أدينجرا في الدقيقة 81، وأضاف طارق لامبتي الهدف الثاني في الدقيقة 90.

تشكيل ليفربول أمام برايتون في كأس الرابطة الإنجليزية

وخاض الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، مباراة فريقه أمام برايتون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جاروس.

خط الدفاع: جو جوميز - روبيرتسون - كوانساه - برادلي.

خط الوسط: واتارو إيندو - كورتس جونز - دومينيك سوبوسلاي - مورتون.

خط الهجوم: كودي جاكبو - لويس دياز.

وخلا التشكيل الأساسي لفريق ليفربول، من الدولي المصري محمد صلاح، الذي حل على مقاعد البدلاء في ظل إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين.

وينتظر الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، تحقيق إنجاز جديد بقميص الريدز، لم يحققه سوى لاعبين.

وفي تقرير نشره الموقع الرسمي لليفربول حول الأرقام المتعلقة بالمباراة، أشار إلى أن محمد صلاح يبتعد بهدفين فقط عن الوصول إلى 100 هدف بقميص الريدز خارج ملعب أنفيلد.

وإذا تمكن صلاح من تسجيل 100 هدف خارج الديار مع ليفربول، فإنه سيصبح ثالث لاعب يحقق هذا الإنجاز بعد الأسطورتين إيان راش وروجر هانت.

وبلغ ليفربول ثمن نهائي كأس كاراباو عقب الفوز على وست هام يونايتد في الدور الثالث بنتيجة عريضة حيث انتصر بخمسة أهداف مقابل هدف.

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