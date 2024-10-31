الرياضة - 12:10 - أمطار غزيرة تضرب هذه المحافظات | بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 12:10 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. كشفتِ الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024، حيث أوضحت أن البلاد تتعرض لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

حالة الطقس اليوم

وتستعرض كلمتك، موعد انكسار الموجة الحارة وحالة الطقس، وذلك عبر خدمة متميزة تقدمها لكم عبر الضغط على الرابط هنــــــــــا.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيانها، عن حالة الطقس في مصر، مشيرة إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وأشارت أن تشهد البلاد سقوط أمطار بدأ من اليوم 31 أكتوبر.

ويسود طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر، ومائل للحرارة نهارا على شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وأشارت الأرصاد الجوية إلى وجود تكون للشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

أولى منخفضات فصل الخريف 2024

حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ بأمطار خفيفة اليوم على غرب البلاد، وتمتد غدًا الجمعة والسبت إلى باقي المناطق الشمالية بأمطار متفاوتة الشدة.

تتأثر البلاد اليوم بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، يصاحبه تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة، مع احتمالية سقوط الأمطار التي تكون خفيفة وقد تصل إلى متوسطة ورعدية على مناطق من (السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري، وصحراء مطروح، وجنوب سلاسل البحر الأحمر، وتمتد بشكل خفيف إلى جنوب الوجه البحري).

حالة الطقس غدًا الجمعة

يستمر سقوط الأمطار المتوسطة والرعدية، وقد تكون غزيرة أحيانًا على مناطق متفرقة من (السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري).

وتصل الأمطار تدريجيًا إلى الداخل لتؤثر على مناطق من (جنوب الوجه البحري، ومدن القناة، والسواحل الشرقية، وجنوب سلاسل البحر الأحمر)، لكنها ستكون أمطارًا خفيفة وقد تكون متوسطة.

الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الخميس 31 أكتوبر وحتى يوم الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

- القاهرة: العظمى 26 - الصغرى 19

- العاصمة الإدارية: العظمى 27 - الصغرى 17

- 6 أكتوبر: العظمى 26 - الصغرى 16

- بنها: العظمى 26 - الصغرى 18

- دمنهور: العظمى 25 - الصغرى 18

- وادي النطرون: العظمى 27 - الصغرى 17

- كفر الشيخ: العظمى 25 - الصغرى 19

- المنصورة: العظمى 26 - الصغرى 18

- شبين الكوم: العظمى 25 - الصغرى 17

- طنطا: العظمى 25 - الصغرى 17

- دمياط: العظمى 25 - الصغرى 21

- بورسعيد: العظمى 25 - الصغرى 21

- الإسماعيلية: العظمى 28 - الصغرى 16

- السويس: العظمى 28 - الصغرى 17

- العريش: العظمى 25 - الصغرى 16

- رفح: العظمى 24 - الصغرى 15

- رأس سدر: العظمى 27 - الصغرى 17

- نخل: العظمى 27 - الصغرى 10

- كاترين: العظمى 24 - الصغرى 8

- الطور: العظمى 28 - الصغرى 17

- طابا: العظمى 25 - الصغرى 16

- شرم الشيخ: العظمى 32 - الصغرى 24

- الإسكندرية: العظمى 26 - الصغرى 19

- العلمين الجديدة: العظمى 24 - الصغرى 18

- مطروح: العظمى 23 - الصغرى 18

- السلوم: العظمى 24 - الصغرى 19

- سيوة: العظمى 26 - الصغرى 14

- شلاتين: العظمى 29 - الصغرى 20

- حلايب: العظمى 27 - الصغرى 22

- الغردقة: العظمى 28 - الصغرى 20

- مرسى علم: العظمى 28 - الصغرى 22

- الفيوم: العظمى 26 - الصغرى 16

- بني سويف: العظمى 27 - الصغرى 16

- المنيا: العظمى 27 - الصغرى 15

- أبو رماد: العظمى 28 - الصغرى 17

- رأس حدربة: العظمى 26 - الصغرى 22

- أسيوط: العظمى 27 - الصغرى 14

- سوهاج: العظمى 28 - الصغرى 16

- قنا: العظمى 30 - الصغرى 17

- الأقصر: العظمى 30 - الصغرى 17

- أسوان: العظمى 30 - الصغرى 18

- الوادي الجديد: العظمى 29 - الصغرى 16

- أبو سمبل: العظمى 29 - الصغرى 17.