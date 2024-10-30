الرياضة - 11:34 - رئيس وزراء لبنان: نأمل بوقف إطلاق النار مع إسرائيل خلال ساعات أو أيام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 11:34 مساءً - قال رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، إنه يأمل بوقف إطلاق النار مع إسرائيل خلال الساعات أو الأيام المقبلة، وفق نبأ عاجل أوردته قناة القاهرة الإخبارية.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أنه تم إحراز تقدم حقيقي في محادثات التسوية السياسية في المنطقة الشمالية مع لبنان، لافته إلى أن نتنياهو كلف بتوصية الوزير رون ديرمر بصياغة وثيقة تفاهم على أساسها ستدار المفاوضات بوساطة أمريكية.