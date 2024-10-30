الأهلي يعلن جاهزية يوسف أيمن مدافع الفريق للمشاركة في المباريات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 11:21 مساءً - أعلن الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية يوسف أيمن مدافع الفريق للعودة للمشاركة في المباريات، بداية من مباراة سيراميكا كليوباترا القادمة في الدوري الممتاز.

وأوضح جاب الله أن يوسف أيمن انتهى من البروتوكول العلاجي الخاص به بعد إصابته بارتجاج خفيف في الرأس، أثناء مباراة نهائي السوبر المصري.

وأشار طبيب الأهلي إلى أن مشاركة اللاعب في مران اليوم جاءت مطمئنة ودون شكاوى طبية، بعد انتهائه من تنفيذ برنامج استشفائي وعلاجي خلال الأيام الماضية.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، دون راحة، وذلك بعد الفوز على فريق العين الإماراتي أمس بثلاثية نظيفة في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

تفاصيل مران الأهلي استعدادا لسيراميكا

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي محاضرة بالفيديو للاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، وذلك لشرح بعض النقاط الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة.

وخاض مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في لقاء العين الإماراتي أمس مرانًا استشفائيًّا في الجيم، للتخلص من إجهاد المباراة.

فيما أدى بقية اللاعبين جانبًا من التدريبات البدنية مع بداية فقرات المران، تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال.

وقاد مارسيل كولر المدير الفني، اللاعبين في مران فني متنوع، اختتمه بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون بثلاثة فرق مصغرة.

ويخوض الأهلي تدريباته في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا، والمحدد لها السبت المقبل في إطار منافسات الأسبوع الأول لبطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري

ويواجه فريق الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء السبت المقبل، على إستاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وتذاع مباراة الأهلي وسيراميكا، عبر قنوات «أون تايم سبورت»، الحاصلة على حقوق نقل الدوري الممتاز.

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