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الأهلي يعلن تعافي خالد عبد الفتاح من الإصابة - أخبار كلمتك

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الأهلي يعلن تعافي خالد عبد الفتاح من الإصابة - أخبار كلمتك

الأهلي يعلن تعافي خالد عبد الفتاح من الإصابة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 11:21 مساءً - انتظم خالد عبد الفتاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق، والتي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

من جانبه قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب النادي الأهلي، إن اللاعب تماثل للشفاء نهائيًّا وتعافى من آلام العضلة الخلفية التي أبعدته عن التدريبات مؤخرًا.

وأوضح طبيب الفريق أن اللاعب شارك بشكل طبيعي في المران كاملًا اليوم، بعد انتهاء البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي خضع له مؤخرا.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، دون راحة، وذلك بعد الفوز على فريق العين الإماراتي أمس بثلاثية نظيفة في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

تفاصيل مران الأهلي استعدادا لسيراميكا 

 

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي محاضرة بالفيديو للاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، وذلك لشرح بعض النقاط الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة.

وخاض مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في لقاء العين الإماراتي أمس مرانًا استشفائيًّا في الجيم، للتخلص من إجهاد المباراة.

فيما أدى بقية اللاعبين جانبًا من التدريبات البدنية مع بداية فقرات المران، تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال. 

وقاد مارسيل كولر المدير الفني، اللاعبين في مران فني متنوع، اختتمه بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون بثلاثة فرق مصغرة. 

ويخوض الأهلي تدريباته في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا، والمحدد لها السبت المقبل في إطار منافسات الأسبوع الأول لبطولة الدوري الممتاز. 

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وشهد مران النادي الأهلي مشاركة يوسف أيمن مدافع الفريق بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت خلال لقاء الزمالك في نهائي السوبر والتي ابعدته عن مباراة العين الأخيرة.  

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ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى من بطولة الدوري موسم 2024-2025، والتي انطلقت اليوم الأربعاء. 

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موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري

ويواجه فريق الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء السبت المقبل، على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وتذاع مباراة الأهلي وسيراميكا، عبر قنوات «أون تايم سبورت»، الحاصلة على حقوق نقل الدوري الممتاز.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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