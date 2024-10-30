الرياضة - 11:18 - أمطار خفيفة تصل لـ«رعدية» غدا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تضرب هذه المناطق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 11:18 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس غدا الخميس 31 أكتوبر 2024 في القاهرة ومختلفة المحافظات، مشيرة إلى عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والتي تبدأ بأمطار خفيفة غدا.

الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا الخميس في مصر

وأكدت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس ستشهد عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ بأمطار خفيفة يوم الخميس 31-10-2024 على غرب البلاد وتمتد يومي الجمعة والسبت إلى باقي المناطق الشمالية بأمطار متفاوتة الشدة.

من أمطار خفيفة لـ رعدية.. تحذيرات مهمة بشأن حالة الطقس غدا في مصر

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن البلاد تتأثر غدا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يصاحبه تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة، مشيرة إلى سقوط الأمطار قد تكون خفيفة وتصل إلى متوسطة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وصحراء مطروح وجنوب سلاسل البحر الاحمر تمتد خفيفة إلى جنوب الوجه البحري.

ومن المقرر أن تشهد مصر ظاهرة خطيرة في الساعات الأولى من الصباح الباكر، وهي شبورة مائية، وذلك غدًا الخميس 31 أكتوبر 2024، على الطرق الصحراوية والزراعية، لذلك حذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين خاصة قائدي السيارات بضرورة توخي الحذر واتباع كافة التعليمات التي تصدرها الهيئة، والجهات المختصة حفاظًا على سلامتهم.

وأوضحت أن سقوط الأمطار مستمرة على بعض مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، قد تكون متوسطة ورعدية، لافتة إلى أن الأمطار تصل تدريجيًا إلى الداخل لتؤثر على بعض مناطق وهي: «جنوب الوجة البحري ومدن القناة والسواحل الشرقية وجنوب سلاسل البحر الأحمر» ولكنها أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، لذا اهابت هيئة الأرصاد الجوية بمتابعة تحديثات النشرة الجوية باستمرار.