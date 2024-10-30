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تشكيل مباراة آرسنال ضد بريستون نورث في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية - أخبار كلمتك

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تشكيل مباراة آرسنال ضد بريستون نورث في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية - أخبار كلمتك

تشكيل مباراة آرسنال ضد بريستون نورث في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 10:53 مساءً - أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال عن التشكيل الأساسي لمواجهة فريق بريستون نورث، في المباراة التي تقام على ملعب "ديبدايل"، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

تشكيل آرسنال ضد بريستون نورث 

حراسة المرمى: تومي سيتفورد.

خط الدفاع: جوراين تيمبير، جاكوب كيويور، ويليام ساليبا، أوليكساندر زينشينكو.

خط الوسط: إيثان نوانيري، ميكيل ميرينو، جورجينيو.

خط الهجوم: جابرييل جيسوس، رحيم سترلينج، جابرييل مارتينيلي.

تشكيل بريستون نورث أمام آرسنال 

حراسة المرمى: فريدي ودمان.

خط الدفاع: جاك واتموف، كاين كيسلير هايدين، أندرو هوجز، ليام ليندساى.

خط الوسط: دوان هولمز، جوشوا بولير، ستيفان تيتور ثورذارسون، سام جرينوود، ريان ليدسون.

خط الهجوم: جيبي أوكليس.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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