ريمونتادا فينيسيا تقهر أودينيزي 2/3 في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 10:48 مساءً - الدوري الإيطالي، حقق فريق فينيسيا ريمونتادا مثيرة أمام ضيفه أودينيزي، ليخطف فوزا بنتيجة 3 / 2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب بييرلويجي بينزو ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

وفاجأ الضيوف فريق أودينتيزي أصحاب الأرض بإحراز هدفين في الشوط الأول عن طريق ساندي لوفريتش بالدقيقة 19، وايكر برافو بالدقيقة 25، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة أصحاب الأرض في الدقيقة 40 سددها بنجاح جويل بوهجانبالو، لينتهي الشوط الأول بتقدم أودينيزي 2 / 1.

في الشوط الثاني عاد فريق فينيسيا بريمونتادا مسجلا هدفين عن طريق هانس نيكولوسي كافيالي بالدقيقة 56، ليحتسب الحكم ركلة جزاء ثانية لمصلحة فينيسيا في الدقيقة 81 سددها بنجاح أيضا جويل بوهجانبالو، ليخطف لفريقه فوزا ثمينا و3 نقاط غالية.



ترتيب فينيسيا وأودينيزي في الدوري الإيطالي

بتلك النتيجة يرتفع رصيد فريق فينيسيا إلى 8 نقاط في المركز الثامن عشر، فيما تجمد رصيد أودينيزي عند 16 نقطة في المركز السابع عشر.

ميلان يضرب إمبولي بثلاثية

وفي مباراة أخرى اليوم ضمن الدوري الإيطالي، اكتسح فريق إنتر ميلان نظيره إمبولي، بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمتعهما على ملعب كارلو كاستيلاني، ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإيطالي.

في الدقيقة 19، أحرز فريق لإنتر ميلان هدفا عن طريق ماتيو دارميان، إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو.

أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه سابا جوجليشدزي لاعب إمبولي في الدقيقة 31، ليكمل الفريق المباراة بـ10 لاعبين.

بعدها سيطر إنتر ميلان على مجريات الأمور بشكل كامل وأهدر أكثر من فرصة، فيما لجأ أصحاب الأرض فريق إمبولي للدفاع، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، تألق لاعبو إنتر ميلان وأحرزوا 3 أهداف مستغلين النقص العددي لفريق إمبولي، حيث جات الأهداف عن طريق دافيد فراتيسي “هدفين” بالدقيقتين 50 و67، فيما أحرز الهدف الثالث لاوتارو مارتينيز بالدقيقة 79.

تشكيل إنتر ميلان أمام إمبولي في الدوري الإيطالي

وجاء تشكيل إنتر على النحو التالي:

حراسة المرمى: سومر.

خط الدفاع: دي فري – باستوني – بيسيك.

خط الوسط: دارميان – باريلا – فراتيسي – مخيتريان – ديماركو.

خط الهجوم: تورام – مارتينيز.

ترتيب إنتر ميلان وإمبولي في الدوري الإيطالي

بتلك النتيجة يرتفع رصيد إنتر ميلان إلى 21 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي ويواصل مطاردة نابولي المتصدر بـ25 نقطة، فيما تجمد رصيد إمبولي 11 نقطة في المركز الحادي عشر.

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