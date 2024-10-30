التشكيل الرسمي لمباراة أستون فيلا أمام كريستال بالاس في كأس كاراباو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 10:48 مساءً - أعلن أوناي إيمري المدير الفني لفريق أستون فيلا الإنجليزي تشكيلة فريقه، التي سيبدأ بها مواجهة نظيره كريستال بالاس، التي تنطلق بعد قليل، ضمن مواجهات كأس كاراباو الإنجليزي.

تشكيل أستون فيلا أمام كريستال بالاس

يبدأ فريق أستون فيلا مباراته أمام كريستال بالاس بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: غاوسي

الدفاع: نيدليكوفيتش - كارلوس - مينجز - ماتسين

الوسط: ماكجين - كامارا - بايلي - بوينديا - بيداس

الهجوم: دوران

كريستال بالاس، كلمتك

تشكيل كريستال بالاس ضد أستون فيلا

وأعلن أوليفر كلاسنر المدير الفني لفريق كريستال بالاس تشكيلة فريقه لمواجهة أستون فيلا.. وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيرنر

الدفاع: لكرواكس - جيهي - تشالوباه

الوسط: مونيوت - وارتون - هيوز - ميتشن

الهجوم: نيكيتاه - ماتيتا - إيزي

أستون فيلا يتعادل مع بورنموث في الدوري الإنجليزي

تعادل أستون فيلا مع بورنموث بهدف لمثله في الجولة ٩ من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بريمرليج.

وتقدم أستون فيلا عن طريق روز باركلي إلا أن بورنموث سجل التعادل في الوقت الضائع للمباراة عن طريق ايفلينسون.

ورفع أستون فيلا رصيده بعد هذا التعادل إلى 18 نقطة في المركز الثالث.

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