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تعرف على تشكيل يوفنتوس لمواجهة بارما بالدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

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تعرف على تشكيل يوفنتوس لمواجهة بارما بالدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

تعرف على تشكيل يوفنتوس لمواجهة بارما بالدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 10:48 مساءً - أعلن تياجو موتا المدير الفني لفريق يوفنتوس عن تشكيل البيانكونيري ضد بارما، في المباراة التي تقام مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإيطالي موسم 2024-2025.

وتقام مباراة يوفنتوس وبارما اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب أليانز ستاديوم معقل السيدة العجوز.

تشكيل يوفنتوس ضد بارما 

حراسة المرمى: دي جريجوريو.

خط الدفاع: كامبياسو- جاتي- دانيلو- كابال.

خط الوسط: لوكاتيلي- مكيني- تورام.

خط الهجوم: كونسيساو- فلاهوفيتش- وياه.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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