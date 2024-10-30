التشكيل الرسمي لمباراة تشيلسي ونيوكاسل في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 10:31 مساءً - يستضيف فريق نيوكاسل يونايتد نظيره تشيلسي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن لقاءات الدور ثمن النهائي ببطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10:45 مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر بي إن سبورتس 3 إتش دي، وتقام على استاد سانت جيمس بارك.

تشكيل تشيلسي أمام نيوكاسل

حراسة المرمى: فيليب يورجينسن.

خط الدفاع: مارك كوكوريلا - توسين أدارابيويو - بينوا باديشيلي - أكسيل ديساسي.

خط الوسط: ريناتو فيجا - إينزو فرنانديز - مودريك - كيرنان هول - جواو فيليكس.

خط الهجوم: كريستوفر نكونكو.

تشكيل نيوكاسل يونايتد ضد تشيلسي

حراسة المرمى: نيك بوب.

خط الدفاع: لويس هال - إميل كرافت - فابيان شار - لويد كيلي.

خط الوسط: شون لونجستاف - جو ويلوك - ساندرو تونالي.

خط الهجوم: أنتوني جوردون - ألكسندر إيزاك - جويلينتون.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.