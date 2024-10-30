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التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي بكأس الرابطة الإنجليزية - أخبار كلمتك

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التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي بكأس الرابطة الإنجليزية - أخبار كلمتك

التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي بكأس الرابطة الإنجليزية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 10:22 مساءً - كشف فريقا مانشستر يوناتيد و ليستر سيتي عن تشكيل فريقهما للمباراة المقرر أن تجمع بينهما اليوم الأربعاء علي معقل الشياطين الحمر “أولد ترافورد” ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس الرابطة الإنجليزية "الكاراباو".  

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليستر سيتي

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تشكيل ليستر سيتي أمام مانشستر يونايتد 

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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي

من المقرر أن تبث مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي عبر مجموعة قنوات "بي إن سبورت" الناقل الحصري. 

موعد مانشستر يونايتد وليستر سيتي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة علي ملعب أولد ترافورد.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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