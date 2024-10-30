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مرموش يقود فرانكفورت لفوز ثمين على مونشنجلادباخ في كأس ألمانيا - أخبار كلمتك

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مرموش يقود فرانكفورت لفوز ثمين على مونشنجلادباخ في كأس ألمانيا - أخبار كلمتك

مرموش يقود فرانكفورت لفوز ثمين على مونشنجلادباخ في كأس ألمانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 10:17 مساءً - كأس ألمانيا، قاد عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت، فريقه للفوز على بوروسيا مونشجلادباخ، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب "دويتشة بانك بارك"، ضمن منافسات الدور الثاني من كأس ألمانيا، لتصبح النتيجة تقدم فرانكفورت 2 / 1.

تلقى فريق آينتراخت فرانكفورت صدمة قوية مع بداية المباراة، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه آرثر ثيت بالدقيقة 15، ليكمل الفريق المباراة بـ10 لاعبين.

ورغم النقص العددي، إلا أن فرانكفورت خطف هدف التقدم في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عن طريق هوجو إيكيتيكي.

ومع بداية الشوط الثاني فاجأ فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الجميع بإحراز هدف التعادل في الدقيقة 47 عن طريق كو ايتاكورا.

بعد التعادل اضطر الجهاز الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت للدفع باللاعب عمر مرموش جناح منتخب مصر، بعدما تواجد على مقاعد بدلاء فريقه في مواجهة اليوم.

وبعد مشاركته بدقائق، كافأ مرموش مدربه بإحراز الهدف الثاني في شباك فريق بوروسيا مونشنجلادباخ في الدقيقة 70.

ورغم الضغط القوي من فريق بوروسيا مونشنجلادباخ في الدقائق المتبقية، مستغلا نقص فرانفكورت وعاملي الأرض والجمهور، إلا أن الفريق فشل في تسجيل جميع الفرص لينتهي اللقاء بفوز ثمين لآينتراخت فرانكفورت 2 / 1.

 

تشكيل آينتراخت فرانكفورت اليوم أمام بوروسيا مونشجلادباخ في كأس ألمانيا

تشكيل آينتراخت فرانكفورت اليوم أمام بوروسيا مونشجلادباخ في كأس ألمانيا كالتالي:

حراسة المرمى: كيفين تراب.

خط الدفاع: آرثر تييتي، براون، كوخ، لوكاس ميلو.

وسط الملعب: إلياس سخيري، إبيمبي، هوجو لارسون.

خط الهجوم: ماريو جوتزة، هيوجو إكيتيكي، إيجور ماتانوفيتش.

بينما تواجد على مقاعد بدلاء آينتراخت فرانكفورت اليوم أمام بوروسيا مونشجلادباخ في كأس ألمانيا كلا من أميندا، عمر مرموش، محمود داود، جان أوزون، تشاندلر، نكونكو، كولنز، أنسجار كناوف.

 

فرانكفورت يتعادل 1-1 مع يونيون برلين في الدوري الألماني 

وكان فريق آينتراخت فرانكفورت تعادل مع نظيره يونيون برلين، بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد الماضي، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الألماني، على ملعب " آندر آلتن فورستيري".

وسجل هدف التقدم لفريق لفرانكفورت اللاعب ماريو جوتزه في الدقيقة 14، ثم تعادل هوليرباخ لصالح يونيون برلين في الدقيقة 66.

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وشارك عمر مرموش المحترف المصري في صفوف فريق فرانفكورت أساسيا أمام يونيون برلين قبل ان يغادر ملعب المباراة في الدقيقة 81. 

 

تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام يونيون برلين

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تشكيل يونيون برلين أمام آينتراخت فرانكفورت 

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ترتيب  آينتراخت فرانكفورت ويونيون برلين في الدوري الألماني

وبتلك النتيجة يتقدم فريق يونيون برلين الي المركز الرابع في جدول البوندسليجا، برصيد 15 نقطة، في حين أن آينتراخت فرانكفورت يرفع رصيده الي 14 نقطة في المركز السادس.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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