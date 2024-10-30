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الدوري الإيطالي، تعادل سلبي بين ميلان وإمبولي في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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الدوري الإيطالي، تعادل سلبي بين ميلان وإمبولي في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الإيطالي، تعادل سلبي بين ميلان وإمبولي في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 09:56 مساءً - الدوري الإيطالي، انتهى الشوط الأول من مواجهة إمبولي وإنتر ميلان، بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما على ملعب كارلو كاستيلاني، ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإيطالي.

أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه سابا جوجليشدزي لاعب إمبولي في الدقيقة 31، ليكمل الفريق المباراة بـ10 لاعبين.

بعدها سيطر إنتر ميلان على مجريات الأمور بشكل كامل وأهدر أكثر من فرصة، فيما لجأ أصحاب الأرض فريق إمبولي للدفاع، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

 

تشكيل إنتر ميلان أمام إمبولي في الدوري الإيطالي

وجاء تشكيل إنتر على النحو التالي:

حراسة المرمى: سومر.

خط الدفاع: دي فري – باستوني – بيسيك.

خط الوسط: دارميان – باريلا – فراتيسي – مخيتريان – ديماركو.

خط الهجوم: تورام – مارتينيز.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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