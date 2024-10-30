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الرياضة - 09:29 - سعر الذهب الآن يرتفع 15 جنيها.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:29 - سعر الذهب الآن يرتفع 15 جنيها.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:29 - سعر الذهب الآن يرتفع 15 جنيها.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 09:29 مساءً - سعر الذهب الآن.. ارتفع سعر الذهب الآن خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، حيث وصل سعر الذهب الآن عيار 21 في الأسواق إلى 3790 جنيهًا للبيع، و3770 جنيهًا، مسجلًا ارتفاعًا بقيمة 15 جنيهًا.

وتستعرض كلمتك، لقرائها في السطور التالية، سعر الذهب الآن في الأسواق، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنـــــــــا.

سعر الجنيه الذهب

سعر الذهب الآن جرام 24

وسجل سعر الذهب الآن عيار 24 خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، نحو 4331.5 جنيه للبيع، و4308.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 22

وبلغ سعر الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم في سوق الصاغة نحو 3970.5 جنيه للبيع، و3949.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب الآن عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 الآن الأكثر مبيعًا وانتشارًا في مصر إلى 3790 جنيهًا للبيع، و3770 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 18

وحقق سعر الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الصاغة نحو 3248.5 جنيه للبيع، و3231.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب الآن عيار 14

وأما عن سعر الذهب عيار 14 فسجل الآن في الأسواق نحو 2526.75 جنيه للبيع، و2513.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 12

ووصل سعر الذهب عيار 12 الآن في سوق الصاغة خلال تعاملات اليوم إلى 2165.75 جنيه للبيع، و2154.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب الآن عيار 9

وجاء سعر الذهب عيار 9 اليوم الأربعاء في الأسواق نحو 1624.25 جنيه للبيع، و1615.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب الآن

فيما سجل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 في سوق الصاغة نحو 30320 جنيهًا للبيع، و30160 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب الآن

وأما عن سعر أوقية الذهب في محالات الصاغة اليوم فبلغت نحو 2789.13 دولار للبيع، و2788.86 دولار للشراء.

سعر الذهب
سعر الذهب اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4331.5 جنيه 4308.5 جنيه
عيار 22 3970.5 جنيه 3949.5 جنيه
عيار 21 3790 جنيهًا 3770 جنيهًا
عيار 18 3248.5 جنيه 3231.5 جنيه
عيار 14 2526.75 جنيه 2513.25 جنيه
عيار 12 2165.75 جنيه 2154.25 جنيه
عيار 9 1624.25 جنيه 1615.75 جنيه
سعرالجنيه الذهب 30320 جنيهًا 30160جنيهًا
سعر أوقية الذهب 2789.13 دولار 2788.86 دولار
سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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