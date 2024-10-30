الرياضة - 09:29 - بسبب تطبيق التوقيت الشتوي.. «انستاباي» يوجه تنويه هام لجميع عملائه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 09:29 مساءً - التوقيت الشتوي.. أعلن تطبيق «انستاباي» المرتبط بالشبكة القومية للتحويلات اللحظية، اليوم الأربعاء، عن تأثر خدمات «انستاباي» المقدمة من خلال البنوك وذلك مساء غدا الخميس تأثرا ببدء تطبيق التوقيت الشتوي 2024.

يأتي ذلك في ضوء تحديث بعض البنوك أنظمتها للتوافق مع التوقيت الشتوي خلال الفترة من 31 أكتوبر - 11 مساءً إلى 2 صباحاً من يوم 1 نوفمبر.

مواعيد عمل البنوك بالتوقيت الشتوي

ومن المقرر ألا تتأثر مواعيد عمل البنوك العاملة بالقطاع المصرفي وعددها 36 بنكا، مع الانتقال إلى التوقيت الشتوي بداية من مساء غد الخميس مع تأخير الساعة مدة 60 دقيقة.

وستواصل البنوك فتح فروعها لاستقبال موظفيها في الساعة الثامنة صباحا حتى نهاية الدوام في الرابعة عصراً.

فيما ستبدأ فروع البنوك في استقبال طلبات العملاء من 8:30 صباحا حتى 3 عصرا، فيما يحيد عدد من فروع البنوك الخاصة المتواجدة بالمولات والمراكز التجارية، فتمتد حتى الخامسة مساءا.

هذا وستستمر البنوك العاملة في مصر بإغلاق فروعها يومي الجمعة والسبت، فيما عدا الفروع التي تحددها البنوك الخاصة والتي تكون متواجدة بالمولات والمراكز التجارية الكبري بالبلاد، حيث يحدد كل بنك مدة عمل لها في الإجازة الأسبوعية.