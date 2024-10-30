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دون راحة، الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة سيراميكا في الدوري (صور) - أخبار كلمتك

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دون راحة، الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة سيراميكا في الدوري (صور) - أخبار كلمتك

دون راحة، الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة سيراميكا في الدوري (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 09:24 مساءً - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر المدير الفني تدريباته الجماعية علي ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة دون راحة استعدادا لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز. 

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وشهد مران النادي الأهلي مشاركة يوسف أيمن مدافع الفريق  بعد تعافية من الإصابة التي لحقت خلال لقاء الزمالك في نهائي السوبر والتي ابعدته عن مباراة العين الأخيرة.  

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وكان النادي الأهلي فاز على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد ليتوج بطلًا لبطولة القارات الثلاث في المباراة التي أقيمت مساء أمس بين الفريقين على إستاد القاهرة الدولي وذلك خلال كأس إنتركونتنينتال.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى من بطولة الدوري موسم 2024-2025، والتي انطلقت اليوم الأربعاء. 

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موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري

ويواجه فريق الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء السبت المقبل، على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وتذاع مباراة الأهلي وسيراميكا، عبر قنوات «أون تايم سبورت»، الحاصلة على حقوق نقل الدوري الممتاز.

ويواجه الأهلي  الفائز بديربي الأمريكتين "باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية "ليبرتادورس" والمقرر لها  يوم السبت 14 ديسمبر بالعاصمة القطرية الدوحة.

والفائز من تلك المباراة سيلاقي ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا يوم 18 ديسمبر أيضًا بالدوحة. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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