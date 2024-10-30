مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في تصفيات كأس الأمم الإفريقية - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في تصفيات كأس الأمم الإفريقية - أخبار كلمتك

ترامب يعين إيلون ماسك وزيرا لوزارة "كفاءة الحكومة" الأمريكية - أخبار كلمتك

ترامب يعين إيلون ماسك وزيرا لوزارة "كفاءة الحكومة" الأمريكية - أخبار كلمتك

زادت للضعف، معلومات الوزراء تكشف قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

زادت للضعف، معلومات الوزراء تكشف قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

ترامب يعين مقدم البرامج في قناة "فوكس نيوز" بيت هيجسيث وزيرا للدفاع - أخبار كلمتك

ترامب يعين مقدم البرامج في قناة "فوكس نيوز" بيت هيجسيث وزيرا للدفاع - أخبار كلمتك

انفجار هائل في مصنع بولاية كنتاكي وإصابة 11 عاملا على الأقل (فيديو) - أخبار كلمتك

انفجار هائل في مصنع بولاية كنتاكي وإصابة 11 عاملا على الأقل (فيديو) - أخبار كلمتك

بعد تعيينه مديرا لـ سي آي إيه، أبرز 5 معلومات عن جون راتكليف - أخبار كلمتك

بعد تعيينه مديرا لـ سي آي إيه، أبرز 5 معلومات عن جون راتكليف - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شريف الشعشاعي يكشف عن مفاجأة فى دوره بمسلسل «وتر حساس» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شريف الشعشاعي يكشف عن مفاجأة فى دوره بمسلسل «وتر حساس» - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:50 - خالد الغندور يكشف حقيقة الإصابة المزمنة لـ أشرف داري مدافع الأهلي - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:50 - خالد الغندور يكشف حقيقة الإصابة المزمنة لـ أشرف داري مدافع الأهلي - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:50 - خالد جادالله: نتمنى ألا يتأثر إمام عاشور داخل الملعب بالحكم الصادر ضده - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:50 - خالد جادالله: نتمنى ألا يتأثر إمام عاشور داخل الملعب بالحكم الصادر ضده - أخبار كلمتك

زيادة جديدة في أكل الغلابة، ننشر أسعار الفول والعدس في الأسواق - أخبار كلمتك

زيادة جديدة في أكل الغلابة، ننشر أسعار الفول والعدس في الأسواق - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

الرياضة - 09:13 - الأرصاد تكشف حقيقة تأثير التغيرات المناخية على درجات الحرارة في الشتاء - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 09:13 - الأرصاد تكشف حقيقة تأثير التغيرات المناخية على درجات الحرارة في الشتاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:13 - الأرصاد تكشف حقيقة تأثير التغيرات المناخية على درجات الحرارة في الشتاء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 09:13 مساءً - أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن التغيرات المناخية لن تؤثر بشكل كبير على درجات الحرارة في الشتاء، مشيرة إلى أنها قد تؤثر على تكرار موجات البرد أو الدفء خلال فصل الشتاء.

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية dmc: إننا قد نشهد خلال الفترة المقبلة تغييرات في كميات الأمطار، فقد تكون كمية الأمطار أعلى من المعدل في بعض المناطق وأقل من المعدل في مناطق أخرى كانت تسجل أمطارًا غزيرة في وقت سابق.

وتابعت الدكتورة منار غانم، أنه من المؤكد أن التغيرات المناخية ستؤثر على فصل الشتاء، كما أثرت في فصل الخريف وفي فصل الصيف، ولكن ليس من الضروري أن تؤدي إلى انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة، مشيرة إلى أننا قد نشهد انخفاضات طبيعية في بعض الأيام، وهذا مألوف، فالشتاء يشهد موجات برد وتساقط الثلوج على المرتفعات في وسط سيناء وأحيانًا في بعض المناطق الجبلية، وهو ما يعتبر جزءًا من طبيعة الشتاء في مصر.

اقرأ أيضاً
تحذيرات عاجلة من «الأرصاد».. تفاصيل حالة الطقس في الأيام المقبلة ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس غدا الخميس 31 أكتوبر.. الأرصاد الجوية تحذر من أمطار غزيرة تضرب هذه المحافظات

بداية التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الأربعاء

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:09 - معتدل نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق