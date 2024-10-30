الرياضة - 09:13 - الأرصاد تكشف حقيقة تأثير التغيرات المناخية على درجات الحرارة في الشتاء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 09:13 مساءً - أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن التغيرات المناخية لن تؤثر بشكل كبير على درجات الحرارة في الشتاء، مشيرة إلى أنها قد تؤثر على تكرار موجات البرد أو الدفء خلال فصل الشتاء.

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية dmc: إننا قد نشهد خلال الفترة المقبلة تغييرات في كميات الأمطار، فقد تكون كمية الأمطار أعلى من المعدل في بعض المناطق وأقل من المعدل في مناطق أخرى كانت تسجل أمطارًا غزيرة في وقت سابق.

وتابعت الدكتورة منار غانم، أنه من المؤكد أن التغيرات المناخية ستؤثر على فصل الشتاء، كما أثرت في فصل الخريف وفي فصل الصيف، ولكن ليس من الضروري أن تؤدي إلى انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة، مشيرة إلى أننا قد نشهد انخفاضات طبيعية في بعض الأيام، وهذا مألوف، فالشتاء يشهد موجات برد وتساقط الثلوج على المرتفعات في وسط سيناء وأحيانًا في بعض المناطق الجبلية، وهو ما يعتبر جزءًا من طبيعة الشتاء في مصر.