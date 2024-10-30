"كاف" ينقل مباراة تونس ومدغشقر لملعب آخر ويعدل طاقم التحكيم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 08:49 مساءً - قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم - كاف، نقل المباراة المرتقبة بين منتخب تونس ونظيره مدغشقر، في إطار الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، لملعب جديد.

وأعلن كاف نقل المواجهة من ملعب "إف إن بي" في مدينة جوهانسبرج إى ملعب لوفتس فيرسفيلد في مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا.

تعديل على طاقم الحكام

كما أجرى الكاف تعديلا على طاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة، بعدما تم إسنادها لطاقم الحكام الجابوني بيار اتشو إضافة للكاميروني أنطوان إيسوما الحكم الرابع.

ويواجه منتخب تونس، مدغشقر يوم 14 نوفمبر المقبل قبل أن يستضيف المنتخب الجامبي بملعب حمادي العقربي في رادس يوم 18 من ذات الشهر.

ويحتل المنتخب التونسي صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بفارق نقطة عن منتخب جزر القمر.



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