تدخل عنيف، شاهد أول حالة طرد في الموسم الجديد من الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 08:49 مساءً - الدوري المصري، أشهر طارق مجدي حكم مباراة طلائع الجيش والمصري البورسعيدي، البطاقة الحمراء في وجه إسلام محارب لاعب النادي العسكري بالدقيقة 21، من المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن الجولة الأولى من الدوري المصري.

وبات إسلام محارب لاعب طلائع الجيش أول لاعب يتلقى البطاقة الحمراء في الموسم الجديد من الدوري المصري، بعد تدخل عنيف على قدم لاعب المصري البورسعيدي.

تشكيل المصري البورسعيدي أمام طلائع الجيش في الدوري المصري

وضمت التشكيلة الأساسية لنادي المصري البورسعيدي كل من محمود جاد لحراسة المرمى، أحمد عيد، كريم العراقي، باهر المحمدي، عمرو سعداوي لخط الظهر، محمود حمادة، محمد مخلوف كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، فخر الدين بن يوسف، خالد الغندور، أحمد القرموطي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي، محمد هاشم ، حسن علي، ميدو جابر يوسف الجوهري، كريم بامبو، عبد الرحيم دغموم، محمد الشامي، بابا بادجي.

موعد مباراة المصري وطلائع الجيش

ويلتقي المصري وطلائع الجيش المقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الأربعاء على ستاد السويس الجديد بالجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

ووصل فريق النادي المصري إلى السويس امس الثلاثاء بعدما اختتم معسكره بالقاهرة وخاض مرانه الأخير بإستاد السويس الجديد الذي يستضيف مباريات المصري بالموسم الجديد.

غيابات المصري أمام طلائع الجيش

تأكد غياب خماسي المصري البورسعيدي فكري والغيني أمادو با وخالد صبحي ومحمد دبش والبنيني أتدجيكو سامادو عن قائمة الفريق لمباراته أمام طلائع الجيش بالجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

حيث يغيب الثنائي سمير فكري وأمادو با نتيجة عدم انتظامهما في معسكر الفريق بالمغرب، فيما يغيب الثلاثي صبحي ودبش وسامادو بسبب الإصابة.

صفقات المصري

وضم الفريق البورسعيدي بـ 9 صفقات صيفية وهم:

خالد الغندور من الاتحاد السكندري، ثنائي الإسماعيلي محمد مخلوف ومحمد هاشم، ثنائي سيراميكا خالد صبحي وأحمد القرموطي، كريم بامبو من البنك الأهلي، محمود حمدي من مودرن سبورت، السنغالي بابا بادجي والبنيني أتدجيكو سامادو.

صفقات طلائع الجيش

وتعاقد الطلائع مع 6 صفقات فى الميركاتو الصيفى هم:

باسم مرسى ومعاذ الحناوى ورجب عمران وأحمد علاء وعماد فتحى بجانب النيجيري لويس.

ونجح في تمديد تعاقد إسلام محارب وعماد السيد موسمين إلى جانب استعادة جهود محمد فتح الله بعد نهاية الإعارة فى الجندل السعودى.

ورحل عن الفريق عبد الرحمن شيكا ومحمد حمدى زكى وعمر السعيد بعد انتهاء إعارتهم.

الأندية الـ18 المشاركة في النسخة الجديدة من الدوري الممتاز

وتضم أندية الدوري الممتاز: الأهلي - بيراميدز - الزمالك - المصري - فيوتشر - سموحة - زد - سيراميكا - إنبي - طلائع الجيش - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - الإسماعيلي - فاركو.. إلى جانب الثلاثي الصاعد من دوري المحترفين وهم: بتروجيت - غزل المحلة - حرس الحدود.



النظام الجديد لبطولة الدوري المصري 2024-2025

يذكر، أن بطولة الدوري الممتاز ستقام الموسم المقبل بشكل استثنائي، إذ ستلعب من دور واحد، على أن يتم تقسيم الدور الثاني لمجموعتي حسم اللقب والهروب من الهبوط، بواقع 9 فرق في كل منهما، ليصبح عدد مباريات كل فريق 25 مباراة بدلًا من 34.

وتقرر هبوط فريقين فقط من الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى محترفين بدلًا من ثلاثة فرق، على أن يشهد موسم 2025-2026 هبوط 4 أندية.

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