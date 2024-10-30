الرياضة - 08:38 - سي ان ان اعتذرت لـ مهدي حسن.. القصة الكاملة لواقعة تنمر ضد صحفي مسلم على الشبكة العالمية «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 08:38 مساءً - مهدي حسن.. لم يتوقع الصحفي مهدي حسن أن يتعرض للتنمر في أكبر شبكة إخبارية عالمية من المفترض أنها تلتزم المعايير المهنية والأخلاقية بكل دقة، فماذا حدث وما القصة؟

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حوارا، استضافته شبكة CNN، للصحافي البريطاني-الأميركي، مهدي حسن، والمعلق المحافظ رايان جيمس غيردوسكي.

واستضافت مذيعة CNN، آبي فيليب، عدد من الضيوف لتسليط الضوء على الانتخابات الرئاسية الأمريكية وبعض القضايا المتعلقة بها داخليًا ودوليًا.

حوار مهدي حسن مع رايان جيمس غيردوسكي

وخلال النقاش، عبّر مهدي حسن عن دعمه للفلسطينيين، ليرد عليه غيردوسكي بعبارة أثارت غضب واستياء من حوله. إليكم فيما يلي جزءًا مما دار بينهما:

مهدي حسن: مشكلتي هي، أنا أفهم الأمر. لا أحد يريد أن يُطلق عليه «نازي»، إنه أمر مثير للجدل للغاية. ولكن إذا كنتم لا تريدون أن يُطلق عليكم صفة النازيين، توقفوا عن قول..

غيردوسكي: لقد تم وصفك بأنك معاد للسامية أكثر من أي شخص آخر على هذه الطاولة.

مهدي حسن: من قبلك.

غيردوسكي: لا، أنا؟ لم أصفك قط بأنك معاد للسامية.

مهدي حسن: أنا مؤيد للفلسطينيين. أنا معتاد على ذلك.

غيردوسكي: حسنًا، أتمنى ألا ينفجر جهاز البيجر الخاص بك. الأمر هو..

مهدي حسن: هل قلت للتو إنه يجب أن أموت؟

غيردوسكي: لا.

مهدي حسن: هل قلت للتو إنه يجب قتلي ببث تلفزيوني مباشر على CNN؟

غيردوسكي: لا، لم أقل ذلك.

استهداف أجهزة البيجر

وشاهد عشرات الملايين عبر الإنترنت هذا التعليق الذي تضمن إشارة واضحة إلى الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت أجهزة الاتصال اللاسلكية (البيجر) التابعة لحزب الله اللبنانية في سبتمبر الماضي.

اعتذار مقدمة البرنامج

إثر النقاش الحاد، تدخلت مقدمة البرنامج آبي فيليبس للسيطرة على الحوار، وأشارت إلى غيردوسكي بأنه تخطى الخطوط الحمراء، وانتقلت مذيعة CNN إلى فاصل قصير، وبعد استئناف بث البرنامج أكدت أن المنصة لا تدعم العبارات العنصرية ووجهت اعتذارًا لمهدي حسن والمشاهدين.

اعتذار شبكة CNN للصحفي مهدي حسن

ولم تكتف القناة الأمريكية بالاعتذار، بل أصدرت بيانًا رسميًا قالت فيه: «لا مجال للعنصرية أو التعصب في شبكة CNN أو على الهواء مباشرة. نحن نهدف إلى تعزيز المحادثات والنقاشات المدروسة بما في ذلك بين الأشخاص الذين يختلفون مع بعضهم البعض بشدة.. لكننا لن نسمح بإهانة الضيوف أو تجاوز حدود اللباقة. لن نرحب بعودة رايان غيردوسكي إلى شبكتنا».

غيردوسكي، في محاولة يائسة لتخفيف تداعيات تصريحاته، وصف ما قاله بأنه مجرد «مزحة». لكنه لجأ في الوقت ذاته إلى الهجوم، متهمًا الشبكة بازدواجية المعايير.

انعكاس الإعلام

هذه الحادثة لم تكن مجرد خلاف عابر، بل عكست واقعًا أعمق عن كيفية تعاطي الإعلام مع الصحافيين الذين يجهرون بمواقفهم، خصوصًا حين يتعلق الأمر بالدفاع عن قضايا كالقضية الفلسطينية، وهو ما بدا واضحًا في التفاعل الكبير مع القصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ردود الأفعال

وقالت النائبة في الكونجرس الأميركي رشيدة طليب: «قناة CNN لعبت دورًا مركزيًا في تطبيع هذا النوع من الكراهية العلنية ضد العرب والمسلمين والفلسطينيين. من المؤسف أن نرى مثل هذه التصريحات المقززة تبث على شاشتها بهذه العفوية، دون أي استغراب».

من جهتها، قالت الكاتبة النيوزيلندية دانا ميلز مجاب: «الهجوم الذي شنه رايان غيردوسكي في مناظرة مباشرة على CNN يكشف الكثير ويفضح العقيدة الفاشية التي سهلت المجازر العشوائية في فلسطين والآن في لبنان. وتتمثل هذه العقيدة في اعتبار أي شخص يدعم تحرير الفلسطينيين هدفًا مشروعًا للقتل».

أمّا المحامية والكاتبة البريطانية شولا موس شوغباميمو فقالت: «هذا ما يحدث عندما يتم تطبيع الصهيونية العنصرية. يدعي غيردوسكي كذبًا أن مهدي حسن قال «حماس» بينما أوضح أنه قال «أنا أدعم الفلسطينيين». وهو الآن يتظاهر بأن عبارته كانت مجرد مزحة. الأقنعة قد سقطت، الصهيونية تعزز الكراهية تمامًا كما يفعل تفوق العرق الأبيض. كن مناهضًا للصهيونية».