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الرياضة - 08:21 - راح ضحيته 40 جنديا.. مصر تدين الهجوم الإرهابي على قاعدة عسكرية للجيش التشادي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:21 - راح ضحيته 40 جنديا.. مصر تدين الهجوم الإرهابي على قاعدة عسكرية للجيش التشادي - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:21 - راح ضحيته 40 جنديا.. مصر تدين الهجوم الإرهابي على قاعدة عسكرية للجيش التشادي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 08:21 مساءً - أدانت جمهورية مصر العربية الهجوم الإرهابي الذى وقع على قاعدة عسكرية تشادية بجزيرة بركرم بولاية بحيرة تشاد، وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

كما أعربت مصر عن كامل تضامنها وتعازيها للحكومة والشعب التشادى الشقيق وأسر الضحايا فى هذا الظرف الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

أكدت مصر إدانتها لكافة الأعمال الإرهابية التى تهدد أمن واستقرار منطقة الساحل.

وتصاعدت وتيرة الهجمات الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي، خاصة بعد أن أعلنت دولة تشاد أن أربعين جندياً قُتلوا في هجوم إرهابي استهدف ليل الأحد - الاثنين، قاعدة عسكرية تقع غرب البلاد، في منطقة حوض بحيرة تشاد، غير بعيد من الحدود مع دولتي نيجيريا والنيجر. بحسب صحيفة الشرق الأوسط اللندنية

ويعد هذا واحداً من أعنف الهجمات الإرهابية التي تستهدف تشاد هذا العام، خاصة بعد أن ألحق الجيش التشادي، بالتعاون مع جيوش دول نيجيريا والنيجر والكاميرون وبنين، خسائر كبيرة بفرع جماعة «بوكو حرام» الموالي لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، والمعروف في الأدبيات الجهادية بـ«ولاية غرب أفريقية».

كانت أعلنت رئاسة الجمهورية التشادية الاثنين الماضي، أن نحو 40 جنديا قتلوا في هجوم شنه مسلحون من بوكو حرام على قاعدة عسكرية في بحيرة تشاد.

وقام الرئيس التشادي محمد أدريس ديبي حسب الرئاسة بزيارة القاعدة التي تعرضت للهجوم وأطلق عملية " حسكانيت" لملاحقة وتعقب المهاجمين.

وطمأن الرئيس ديبي سكان المنطقة، وكذلك قوات الدفاع والأمن، مؤكدا التزامه الثابت بالدفاع عن البلد بأكمله وتأمينه، وفقا لرئاسة الجمهورية التشادية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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