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بالأرقام، عمر مرموش ضمن أفضل 15 مهاجما في العالم متفوقا على هافرتز وتورام - أخبار كلمتك

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بالأرقام، عمر مرموش ضمن أفضل 15 مهاجما في العالم متفوقا على هافرتز وتورام - أخبار كلمتك

بالأرقام، عمر مرموش ضمن أفضل 15 مهاجما في العالم متفوقا على هافرتز وتورام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 07:54 مساءً - دخل الدولي المصري، عمر مرموش مهاجم فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، قائمة أفضل 15 مهاجمًا في العالم في الوقت الحالي، والتي ضمت أيضًا البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي.

 

غياب محمد صلاح وفينيسيوس 

وغاب اسم المصري محمد صلاح والبرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد عن قائمة أفضل 15 مهاجمًا في العالم، حيث تضم القائمة (رؤوس الحربة) فقط من دون الأجنحة، لذا لم يحضر الكثير من اللاعبين على غرار بوكايو ساكا وبعض لاعبي الجناح المتألقين حول العالم.

 

عمر مرموش يتفوق على هافرتز وتورام

وحددت منصة give me sport عدة عوامل لتحديد أسماء اللاعبين في قائمة أفضل 15 مهاجمًا في العالم، ومن بينها بالطبع الأهداف، إلى جانب التمريرات الحاسمة، عدد الأهداف في المباراة الواحدة، الأهمية بالنسبة للفريق، فضلًا عن الأداء الفردي.

وتصدر قائمة أفضل 15 مهاجمًا في العالم النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم فريق بايرن ميونخ بتسجيله 365 هدفًا في 570 مباراة وتقديمه لـ95 تمريرة حاسمة.

فيما حلّ في المرتبة الثانية، الدولي النرويجي، إيرلينج هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي، والذي خلال مسيرته حتى الآن، وقع على 239 هدفًا خلال 234 مباراة وقدّم 50 تمريرة حاسمة.

وجاء في المرتبة الثالثة البولندي روبرت ليفاندوفسكي في قائمة أفضل 15 مهاجمًا في العالم أيضا، بـ585 هدفًا خلال 785 مباراة بينما صنع 154 تمريرة حاسمة؛ فيما ورد اسم كيليان مبابي، مُهاجم ريال مدريد الحالي وباريس سان جيرمان السابق، بالمرتبة الخامسة والذي وقع على 296 هدفًا خلال 387 مباراة وصنع 128 هدفًا.

وعلى الرغم من إحرازه 768 هدفًا في 1024 وصناعته لـ241 تمريرة حاسمة، إلا أنّ كريستيانو رونالدو جاء في المرتبة الحادية عشرة، ولكن الأهداف فقط ليست العامل الأساسي في تقييم المنصة العالمية.

 

أرقام عمر مرموش 

واختارت المنصة المصري عمر مرموش في المرتبة الثانية عشرة، وقالت عن مُهاجم آينتراخت فرانكفورت: "وريث العرش الذهبي لمحمد صلاح، تسعى أندية أوروبا لمُداهمة آينتراخت فرانكفورت من أجل ضم مرموش".

وأضاف: "المهاجم المولود في القاهرة، أضاء ألمانيا هذا الموسم، ففي سبع مباريات بالدوري، سجّل تسعة أهداف وقدّم أربع تمريرات حاسمة، والآن يُمكن لمصر عقد آمال كبيرة على عمر مرموش".

وتفوق مرموش الذي سجّل 60 هدفًا في 199 مباراة وقدّم 25 تمريرة حاسمة، على ماركوس تورام في الاختيارات، إذ جاء نجل الدولي الفرنسي السابق في المرتبة الثالثة، رغم إحرازه 86 هدفًا وتقديمه لـ52 تمريرة حاسمة في 306 مباريات.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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