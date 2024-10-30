بعد الإفراج عنهم، مجلس الزمالك يستقبل ثلاثي الفريق بمطار القاهرة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 07:54 مساءً - وصل منذ قليل، مصطفى شلبى ونبيل عماد دونجا لاعبي الزمالك، وعبد الواحد السيد مدير الكرة، إلى مطار القاهرة، بعد الإفراج عنهم عقب احتجازهم منذ مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري بداعي التعدي على أحمد منظمي المباراة.

وكان في استقبالهم كل من هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك وحسين السيد ونيرة الأحمر عضوي مجلس إدارة النادي، محمد أسامة طبيب الفريق.

“كلمتك” تنفرد بتقرير مراقب مباراة الزمالك وبيراميدز التي شهدت الأزمة، حيث كتب المراقب أن الدقيقة 35 من لشوط الأول شهدت هتافات من جماهير الزمالك بتوجيه سباب جماعي للحكم مرددين “عاوزين حكام من الصين حكامنا …..”.

وأكد المراقب في تقريره أن الأحداث التي أثارت الأزمة بدأت في الدقيقة 96، بعدما قام اللاعب نبيل عماد دونجا المتواجد خارج القائمة بالتعدي على أحد المنظمين ودفعه وقفز داخل الملعب، لينضم إليه زملائه مصطفى شلبي وعبد الواحد السيد مدير الكرة، وقاموا بالاشتباك والتعدي على رجال الأمن.

تضمن تقرير مراقب المباراة أن كرونسلاف يوريتشيتش مدرب نادي بيراميدز وجه سباب للحكام عقب نهاية المباراة.

يذكر أن محمد ياسين تولى مسئولية مراقب مباراة الزمالك وبيراميدز، وكان معه وليد مهدي منسقا للمباراة.

الإفراج عن ثلاثي الزمالك

وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلى أن الوزارة تتابع وصول ثلاثي الزمالك (مصطفى شلبى ونبيل عماد دونجا لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وعبد الواحد السيد مدير الكرة) من الإمارات إلى مصر.

وأوضح محمد الشاذلي أن الحكومة المصرية نجحت في إنهاء أزمة ثلاثى نادي الزمالك المحتجز بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ووجه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الشكر لجميع الجهات المعنية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على الحرص على إنهاء الأزمة وصدور العفو من رئيس الدولة.

ومن المقرر أن تصل الطائرة التى تقل ثلاثي الزمالك فى تمام الساعة الخامسة مساء اليوم إلى مطار القاهرة الدولي.

وأصدر رئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد، عفوًا عن ثلاثي فريق الزمالك المتهمين في أحداث مباراة الزمالك وبيراميدز في أبو ظبي انطلاقًا من العلاقات الأخوية التي تجمع بين الإمارات ومصر.

وأصدرت محكمة أبو ظبي الابتدائية، حكمًا ضد ثلاثي نادي الزمالك (مصطفى شلبى ونبيل عماد دونجا لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وعبد الواحد السيد مدير الكرة)، على خلفية الأزمة التي شهدتها مباراة بيراميدز، والتي أقيمت يوم 20 أكتوبر الجاري، قبل نهائي بطولة السوبر المصري التي أقيمت بأبوظبي، بالتعدي على أحد أفراد الأمن خلال المباراة.

وقررت المحكمة حبس المتهمين لمدة شهر وغرامة 200 ألف درهم لكل منهم، حيث جاء في وصف الاتهام للثلاثي؛ استعمال القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بنية حجبه بغير حق عن أداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده.

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