مرموش على دكة بدلاء فرانكفورت أمام بوروسيا مونشجلادباخ في كأس ألمانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 07:54 مساءً - أعلن دينو توبمولر، المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت، تشكيل فريقه لمواجهة بوروسيا مونشجلادباخ ضمن منافسات الدور الثاني من كأس ألمانيا، التي تنطلق في الثامنة مساءً اليوم الأربعاء على ملعب "دويتشة بانك بارك".

وشهد تشكيل آينتراخت فرانكفورت تواجد عمر مرموش جناح منتخب مصر، على مقاعد بدلاء فريقه في مواجهة اليوم.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت اليوم أمام بوروسيا مونشجلادباخ في كأس ألمانيا

تشكيل آينتراخت فرانكفورت اليوم أمام بوروسيا مونشجلادباخ في كأس ألمانيا كالتالي:

حراسة المرمى: كيفين تراب.

خط الدفاع: آرثر تييتي، براون، كوخ، لوكاس ميلو.

وسط الملعب: إلياس سخيري، إبيمبي، هوجو لارسون.

خط الهجوم: ماريو جوتزة، هيوجو إكيتيكي، إيجور ماتانوفيتش.

بدلاء آينتراخت فرانكفورت اليوم أمام بوروسيا مونشجلادباخ في كأس ألمانيا:

أميندا، عمر مرموش، محمود داود، جان أوزون، تشاندلر، نكونكو، كولنز، أنسجار كناوف.

فرانكفورت يتعادل 1-1 مع يونيون برلين في الدوري الألماني

وكان فريق آينتراخت فرانكفورت تعادل مع نظيره يونيون برلين، بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد الماضي، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الألماني، على ملعب " آندر آلتن فورستيري".

وسجل هدف التقدم لفريق لفرانكفورت اللاعب ماريو جوتزه في الدقيقة 14، ثم تعادل هوليرباخ لصالح يونيون برلين في الدقيقة 66.

وشارك عمر مرموش المحترف المصري في صفوف فريق فرانفكورت أساسيا أمام يونيون برلين قبل ان يغادر ملعب المباراة في الدقيقة 81.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام يونيون برلين

تشكيل يونيون برلين أمام آينتراخت فرانكفورت

ترتيب آينتراخت فرانكفورت ويونيون برلين في الدوري الألماني

وبتلك النتيجة يتقدم فريق يونيون برلين الي المركز الرابع في جدول البوندسليجا، برصيد 15 نقطة، في حين أن آينتراخت فرانكفورت يرفع رصيده الي 14 نقطة في المركز السادس.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية تطورات جديدة بشأن مستقبل عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، بعد تلقيه عدة عروض للرحيل عقب تألقه منذ انطلاق الموسم الجاري.

ووفقًا لشبكة time talk الإنجليزي، فإن مسؤولي آينتراخت فرانكفورت، عقدوا جلسة مع عمر مرموش لحسم مصيره مع الفريق، في ظل تلقيه عدة عروض للرحيل خلال الفترة الحالية.

وأوضحت الشبكة، أن مسئولي النادي أكدوا تمسكهم باستمرار عمر مرموش، إذ لا توجد لديهم نية للتفريط في خدماته، خاصة مع دوره المؤثر والحاسم رفقة الفريق في الموسم الحالي تحت قيادة المدرب دينو توبمولر.

واختتمت الشبكة، أن فرانكفورت سيفكر في التخلي عن عمر مرموش حال وصول عرض مغرٍ إلى النادي، وذلك من أجل الاستفادة المادية، وتحقيق رغبة اللاعب في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي.

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