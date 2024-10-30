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الرياضة - 07:43 - قبل العمل بالتوقيت الشتوى.. بيان عاجل من الضرائب للممولين - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:43 - قبل العمل بالتوقيت الشتوى.. بيان عاجل من الضرائب للممولين - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:43 - قبل العمل بالتوقيت الشتوى.. بيان عاجل من الضرائب للممولين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 07:43 مساءً - أصدرت مصلحة الضرائب المصرية، بيانا عاجلا للممولين بمناسبة العمل بالتوقيت الشتوي بعد منتصف ليل الخميس المقبل.

وأكدت" مصلحة الضرائب المصرية" أنه نظرا للعمل بالتوقيت الشتوي اعتبارا من منتصف ليل الخميس الموافق ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٤، فإنه يُرجى من الممولين تقديم الإقرارات الضريبية أو أي إجراء آخر تنتهي مدته القانونية في الميعاد المُشار إليه قبل الساعة العاشرة مساءً، نظرا لما يترتب على ذلك من اتخاذ إجراءات على المنظومة لتعديل التوقيت قد تؤدي إلى عدم إمكانية إتمام أي التزامات ضريبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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