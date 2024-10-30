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الرياضة - 07:43 - وفاة 62 شخصا بعد فيضانات عارمة في إسبانيا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:43 - وفاة 62 شخصا بعد فيضانات عارمة في إسبانيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:43 - وفاة 62 شخصا بعد فيضانات عارمة في إسبانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 07:43 مساءً - أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الأربعاء، مقتل 62 شخصا بعد فيضانات عارمة جرفت السيارات وحوّلت شوارع القرى إلى أنهار، وعرقلت خطوط السكك الحديد والطرق السريعة.

وأكدت خدمات الطوارئ في المنطقة الشرقية من فالنسيا حصيلة القتلى.

وتسببت العواصف الممطرة أمس الثلاثاء في فيضانات بمنطقة واسعة من جنوب وشرق إسبانيا.

وخرج قطار فائق السرعة، يقل نحو 300 شخص عن مساره، بالقرب من ملقه، رغم أن سلطات السكك الحديد ذكرت أنه لم يصب أحد بأذى، إثر ذلك توقفت خدمة القطارات فائقة السرعة بين مدينة فالنسيا ومدريد، وكذلك عديد من خطوط الركاب.

واستخدمت الشرطة وخدمات الإنقاذ مروحيات لنقل الأشخاص من منازلهم وسياراتهم، وتم نشر أكثر من ألف جندي من وحدات الاستجابة للطوارئ في إسبانيا في المناطق المدمرة.

وشكلت الحكومة المركزية في إسبانيا لجنة أزمة للمساعدة في تنسيق جهود الإنقاذ.

يشار إلى أن إسبانيا شهدت عواصف خريفية مماثلة في السنوات الأخيرة، وما زالت تتعافى من جفاف شديد، حدث في وقت سابق من هذا العام.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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