الرياضة - 07:21 - التوقيت الشتوي.. مواعيد عمل فروع البنوك في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 07:21 مساءً - من المقرر ألا تتأثر مواعيد عمل البنوك العاملة بالقطاع المصرفي وعددها 36 بنكا، مع الانتقال إلى التوقيت الشتوي بداية من مساء غد الخميس مع تأخير الساعة مدة 60 دقيقة.

وستواصل البنوك فتح فروعها لاستقبال موظفيها في الساعة الثامنة صباحا حتى نهاية الدوام في الرابعة عصراً.

فيما ستبدأ فروع البنوك في استقبال طلبات العملاء من 8:30 صباحا حتى 3 عصرا، فيما يحيد عدد من فروع البنوك الخاصة المتواجدة بالمولات والمراكز التجارية، فتمتد حتى الخامسة مساءا.

هذا وستستمر البنوك العاملة في مصر بإغلاق فروعها يومي الجمعة والسبت، فيما عدا الفروع التي تحددها البنوك الخاصة والتي تكون متواجدة بالمولات والمراكز التجارية الكبري بالبلاد، حيث يحدد كل بنك مدة عمل لها في الإجازة الأسبوعية.