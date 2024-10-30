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أول تعليق من مصطفى شلبي بعد انتهاء أزمة احتجاز ثلاثي الزمالك: "المواقف بتبين" - أخبار كلمتك

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أول تعليق من مصطفى شلبي بعد انتهاء أزمة احتجاز ثلاثي الزمالك: "المواقف بتبين" - أخبار كلمتك

أول تعليق من مصطفى شلبي بعد انتهاء أزمة احتجاز ثلاثي الزمالك: "المواقف بتبين" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 07:20 مساءً - وجه مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عبر حسابه الشخصي رسالة للجماهير بعد إنهاء أزمة ثلاثى نادي الزمالك المحتجز بدولة الإمارات العربية المتحدة. 

وقال شلبي عبر حسابه: “رسالة إلى أعظم جمهور بالكوكب كلام الشكر لا يوفيكم حقكم بكل الحب شكرا على وقفتكم دايما المواقف بتبين وأنتم كالعادة دايما حاضرين ممتن لكل شخص حاول يطمن علينا وأشكر مجلس الإدارة برئاسة كابتن حسين لبيب وإخوتي لاعبي الفريق الحمدلله ربنا يحفظ الجميع”.

 

الإفراج عن ثلاثي نادي الزمالك

وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلى أن الوزارة تتابع وصول ثلاثي الزمالك (مصطفى شلبى ونبيل عماد دونجا لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وعبد الواحد السيد مدير الكرة) من الإمارات إلى مصر. 

وأوضح محمد الشاذلي أن الحكومة المصرية نجحت في إنهاء أزمة ثلاثى نادي الزمالك المحتجز بدولة الإمارات العربية المتحدة. 

ووجه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الشكر لجميع الجهات المعنية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على الحرص على إنهاء الأزمة وصدور العفو من رئيس الدولة.

ومن المقرر أن تصل الطائرة التى تقل ثلاثي الزمالك فى تمام الساعة الخامسة مساء اليوم إلى مطار القاهرة الدولي.

وأصدر رئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد، عفوًا عن ثلاثي فريق الزمالك المتهمين في أحداث مباراة الزمالك وبيراميدز في أبو ظبي انطلاقًا من العلاقات الأخوية التي تجمع بين الإمارات ومصر. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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