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أهلي 2005 يفوز على الطلائع برباعية نظيفة بدوري الجمهورية للشباب - أخبار كلمتك

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أهلي 2005 يفوز على الطلائع برباعية نظيفة بدوري الجمهورية للشباب - أخبار كلمتك

أهلي 2005 يفوز على الطلائع برباعية نظيفة بدوري الجمهورية للشباب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 07:20 مساءً - حقق فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 فوزًا كبيرًا على ضيفه طلائع الجيش برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الأربعاء على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الجمهورية للشباب.

افتتح محمد زعلوك التسجيل للأهلي في الدقيقة 43 بتسديدة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي 1 - 0.

وفي الشوط الثاني نشط الأهلي هجوميًّا بشكل أفضل من الشوط الأول، ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف، حيث سجل البديل محمد أحمد "شيبا" الهدف الثاني في الدقيقة 52، بتسديدة من أمام المرمى بعدما ارتدت له الكرة من يدي حارس الطلائع، إثر تسديدة صاروخية من أحمد وحيد.

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وأضاف "شيبا" بنفسه الهدف الثالث والثاني له في اللقاء، في الدقيقة 72 بعدما انفرد بحارس المرمى وسدد على يمينه بعد تبادل التمريرات بشكل رائع بينه وبين أحمد وحيد، قبل أن يختتم هشام مصطفى رباعية فوز الأهلي في الدقيقة 82، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعدما تلقى تمريرة متقنة من يوسف جمال.

وبدأ «أهلي 2005 المباراة بتشكيل مكون من: 

حراسة المرمى: حازم جمال.

الدفاع: إسلام عبد الله ومعتز محمد وإبراهيم عادل ومحمود لبيب.

الوسط: يوسف عفيفي وفارس خالد ومحمد رضا وأحمد وحيد وهشام مصطفى.

الهجوم: محمد زعلوك.

وشارك محمد أحمد "شيبا" بدلًا من يوسف عفيفي، ومحمد رأفت بدلًا من محمد زعلوك، ويوسف جمال بدلًا من فارس خالد، وطارق فوزي بدلًا من هشام مصطفى، وحسام عادل بدلًا من محمد رضا.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2005 رصيده إلى 12 نقطة من الفوز في 4 مباريات وخسارة مباراة واحدة، حيث فاز على إنبي 2 - 1، وعلى القناة 3 - 0، وعلى غزل المحلة بنفس النتيجة، وخسر أمام سموحة 0 - 1، مسجلًا 8 أهداف مقابل هدفين في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 كلا من عبد الحميد حسن مديرًا فنيِّا، ومحمود سمير مدربًا عامًا، وعصام الغندور مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، والحفني عبد المقصود مخطط الأحمال، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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