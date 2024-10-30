الرياضة - 07:05 - شروط التقديم لحج القرعة 2025.. الرابط والخطوات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 07:05 مساءً - حج القرعة 2025.. بدأت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء تلقي طلبات التقديم في حج القرعة 2025 من المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج لعام 1446 هـ/ 2025 م، ويستمر تلقي الطلبات حتى السبت 16 نوفمبر 2024، بجميع مراكز وأقسام الشرطة أو من خلال الموقع الإلكتروني التابع للوزارة.

وفي هذا الصدد تستعرض كلمتك، لقرائها في السطور التالية، تفاصيل التقديم في حج القرعة 2025، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنــــــــا.

طريقة التقديم في حج القرعة 2025

وأوضحت وزارة الداخلية، طريقة التقديم في حج القرعة 2025، وذلك عبر 3 طرق مختلفة للمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج لعام 2025، وهذه الطرق كما يلي:

- التقديم على حج القرعة من خلال أقسام الشرطة المختلفة.

- التقديم عبر موقع وزارة الداخلية «الإدارة العامة للشئون الإدارية»، عبر الرابط التالي: اضغط هنـــــا.

- أو التقديم من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية 27983000-02.

شروط التقديم في حج القرعة 2025

- أن يكون المتقدم لائقًا صحيًا.

- ألا يكون المتقدم يعاني من الحالات الصحية المعرضة لمخاطر العدوى مثل: مرضى الفشل الكلوي، والتليف الرئوي، والسمنة المفرطة، والأمراض النفسية المتقدمة، وأمراض القلب والكبد والسرطان، وذلك وفقًا لتوجهيات وزارة الصحة.

- اختيار المتقدم جهة واحدة للتسجيل «قرعة - سياحة - تضامن».

خطوات التقديم في حج القرعة 2025

- زيارة موقع وزارة الداخلية، بالضغط هنـــــــــا.

- اختر أيقونة «بوابة الحج»، ثم أنقر على تسجيل طلب حج القرعة.

- اقرأ التعليمات والضوابط وثم اضغط على موافقة.

- أنقر على خانة إقرار مقدم الطلب وثم أدخل الرقم القومي والبيانات المطلوبة.

- في حالة وجود مرافقين قم بإدخالهما أيضًا، وقم بتأكيد الطلب بعد إدخال المطلوبة.