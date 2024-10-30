الرياضة - 07:05 - وداعا أزمة الدواء وبشرى سارة للموظفين والمعاشات.. تصريحات هامة لـرئيس الوزراء «انفوجراف» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 07:05 مساءً - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار توضيح بعض الموضوعات والملفات ذات الصلة بأداء مختلف الوزارات، بحضور كل من شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وأحمد كجوك، وزير المالية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في إطار تسليط الأضواء على عدد من الموضوعات التي أثيرت على مدار الأيام الماضية، وخاصة المستجدات التي تحدث في المنطقة.

وفي السطور التالية نسلط الضوء على أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي اليوم والتي جاءت على النحو التالي:

- ندرس زيادة المرتبات والمعاشات خلال الفترة المقبلة.

- لا يوجد أي نقص في السلع.

- الأدوية الأساسية متوفرة.

- فتح باب استيراد البيض غير مستدام لتوازن الأسعار.

- لا مساس بأي مبنى ذي قيمة تاريخية.

- تبسيط الإجراءات الضريبية.

- نتحمل 10 مليارات جنيه شهريا لدعم أسعار الوقود.

- اقتصاد مصر سيحقق متوسط نمو 4% خلال عام 2024.

- مديرة صندوق النقد تزور مصر الأسبوع المقبل ويتبعها بعثة المراجعة.