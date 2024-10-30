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الرياضة - 07:05 - البنك الأهلي المصري يطرح 4 شهادات استثمار ذات عائد دوري (تفاصيل) - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:05 - البنك الأهلي المصري يطرح 4 شهادات استثمار ذات عائد دوري (تفاصيل) - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:05 - البنك الأهلي المصري يطرح 4 شهادات استثمار ذات عائد دوري (تفاصيل) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 07:05 مساءً - يطرح البنك الأهلي المصري نحو أربعة شهادات استثمار بالجنيه المصري، ذات عائد دوري، بسعر شراء يبدأ من 500 جنيهًا، وبآجال من سنة وحتى 10 سنوات.

ولم يغير البنك الأهلي المصري أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار لديه منذ أن سعي لرفعها في مارس الماضي بالتزامن مع إعلان البنك المركزي تمرير زيادة بواقع 600 نقطة أساس، ليسجل سعر الإيداع نسبة 27.25%، وسعر الإقراض نسبة 28.25%، لليلة واحدة.

وتستعرض كلمتك في السطور التالية تفاصيل شهادات استثمار البنك الأهلي.

شهادة استثمار «أ»

- يبدأ شراء الشهادة بحد أدني من 500 جنيه.

- يمتد أجل الشهادة حتى 10 سنوات.

- سعر العائد على الشهادة نسبته 12%، يصرف تراكمياً بنهاية مدة الشهادة.

- تتيح شهادة الاستثمار الحصول على قرض من البنك الأهلي المصري بضمان قيمتها الأسمية.

- يمكن كسر شهادة الاستثمار واستعادة الأموال بمرور 6 أشهر من وقت الشراء، وفقاً للتعليمات السارية على الاسترداد.

شهادة استثمار «ب»

- يبدأ شراء الشهادة بحد أدني من 500 جنيه.

- يمتد أجل الشهادة حتى سنة واحدة.

- سعر العائد على الشهادة نسبته 14%، يصرف شهريا بمعدل فائدة ثابت.

- تتيح شهادة الاستثمار الحصول على قرض من البنك الأهلي المصري بضمان قيمتها الأسمية.

- يمكن كسر شهادة الاستثمار واستعادة الأموال بمرور 6 أشهر من وقت الشراء، وفقاً للتعليمات السارية على الاسترداد.

شهادة استثمار «ب» بأجل سنتين

- يبدأ شراء الشهادة بحد أدني من 500 جنيه.

- يمتد أجل الشهادة حتى سنتين.

- سعر العائد على الشهادة نسبته 13.50%، يصرف كل ثلاثة أشهر بفائدة ثابته.

- تتيح شهادة الاستثمار الحصول على قرض من البنك الأهلي المصري بضمان قيمتها الأسمية.

- يمكن كسر شهادة الاستثمار واستعادة الأموال بمرور 6 أشهر من وقت الشراء، وفقاً للتعليمات السارية على الاسترداد.

شهادة استثمار «ب» بأجل 3 سنوات

- يبدأ شراء الشهادة بحد أدني من 500 جنيه.

- يمتد أجل الشهادة حتى 3 سنوات.

- سعر العائد على الشهادة نسبته 17%، يصرف ثابتاً كل 3 أشهر.

- تتيح شهادة الاستثمار الحصول على قرض من البنك الأهلي المصري بضمان قيمتها الأسمية.

- يمكن كسر شهادة الاستثمار واستعادة الأموال بمرور 6 أشهر من وقت الشراء، وفقاً للتعليمات السارية على الاسترداد.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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