الرياضة - 07:05 - رئيس اتحاد البنوك: ملتزمون بتغطية كافة عمليات تدبير النقد الأجنبي اللازمة للعمليات الاستيرادية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 07:05 مساءً - صرح محمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر، أن جميع البنوك المصرية تلتزم بتغطية كافة عمليات تدبير النقد الأجنبي اللازمة للعمليات الاستيرادية في مختلف القطاعات دون أية اشتراطات أو قيود تتعلق بتدبير العملات الأجنبية من خارج النظام المصرفي الرسمي.
وأكد «الأتربي» على قوة وصلابة الإجراءات الاقتصادية المتخذة وفعاليتها في تعزيز استقرار السوق النقدي والقضاء على أية قنوات غير رسمية لتداول العملات الأجنبية.
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