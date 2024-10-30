الرياضة - 06:49 - رسميا.. بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2024 غدا في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 06:49 مساءً - موعد تغيير الساعة في مصر.. ساعات قليلة تفصلنا عن انتهاء التوقيت الصيفي وبداية تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2024، لذلك تزايدت استفسارات المواطنين عن كيفية ضبط هواتفهم لتتوافق مع التوقيت الجديد.

بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2024

ويبدأ تطبيق التوقيت الشتوي 2024 رسميًا في مصر الخميس الأخير من شهر أكتوبر، حيث ستُؤخر الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل، ليبدأ العمل بالتوقيت الشتوي 2024، ويأتي هذا التغيير تنفيذًا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023.

ويتم تطبيق التوقيت الشتوي 2024 وبدء العمل به في مصر رسميًا، غدًا الخميس الموافق 31 أكتوبر، ويستمر العمل بالتوقيت الشتوي في مصر 2024 لمدة 6 أشهر، لينتهي في أبريل المقبل.

التوقيت الصيفي

وبدأ تطبيق التوقيت الصيفي يوم 26 أبريل 2024، بقرار من مجلس الوزراء بتقديم الساعة 60 دقيقة بهدف تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، وعادت مصر لاعتماد التوقيت الصيفي مجددًا في 28 أبريل 2023 وذلك بعد سنوات من التوقف عن تطبيق هذا النظام.

موعد انتهاء التوقيت الشتوي 2024

ومن المقرر أن يستمر العمل بالتوقيت الشتوي حتى أبريل 2025، على أن يُعاد تطبيق التوقيت الصيفي في الجمعة الأخيرة من الشهر نفسه.

مميزات العمل بالتوقيت الشتوي

وأوضحت دراسة صادرة عن وزارة الكهرباء، أن اعتماد التوقيت الشتوي هذا العام سيساهم في توفير نحو 25 مليون دولار من استهلاك الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى تقليل استهلاك الكهرباء بنسبة 1%، أي ما يعادل تقريبًا 150 مليون دولار سنويًا، ومن مميزات التوقيت الشتوي:

- تنشيط خلايا المخ بعد الاستيقاظ من النوم.

- زيادة الطاقة الإيجابية عند الأطفال خلال الدراسة.

- الاستفادة من العمل خلال ساعات النهار.

خطوات ضبط الساعة على التوقيت الشتوي 2024

ويتغير التوقيت على الهواتف تلقائيًا مع بدء التوقيت الشتوي 2024، ولضبط التوقيت يدويًا، اتبع الخطوات التالية:

أولًا: الذهاب إلى قائمة إعدادات.

ثانيًا: فتح تطبيق الساعة والوقت.

ثالثًا: الضغط على «change time and date».

رابعًا: ضبط الساعة على 11 مساءً بدلًا من 12 منتصف الليل.

خامسًا: ضبط اليوم ليكون الخميس 31 أكتوبر بدلًا من الجمعة 1 نوفمبر.

موعد فصل الشتاء

ووفقا للحسابات الفلكية، يحل موعد فصل الشتاء 2024 يوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2024، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر كاملة حيث ينتهي يوم 20 مارس 2025، ليبدأ بعدها فصل الربيع في يوم 21 مارس 2025.

مواعيد المدارس في التوقيت الشتوي 2024

وبعد تطبيق التوقيت الشتوي، يتم تأخير مواعيد المدارس، لتوفير وقت إضافي خلال الفترة الصباحية، وللتكيف مع ساعات النهار القصيرة في الشتاء، وتنفيذاً لقانون الحكومة الصادر، والذي يستهدف تحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

مواعيد فتح وغلق المحلات في التوقيت الشتوي

- تفتح المحلات في تمام الساعة 7 صباحا، في حين تغلق الساعة 10 مساء، وفي أيام الخميس والجمعة والأعياد الرسمية للدولة تغلق الساعة 11 مساءً.

- تفتح المطاعم والكافيهات والبازارات في تمام الساعة 5 صباحًا، في حين تغلق الساعة 12 منتصف الليل.

- تفتح محال الورش والأعمال الحرفية في تمام الساعة 8 صباحًا، في حين تغلق الساعة 6 مساء، ويستثنى من ذلك: «الورش على الطرق الرئيسية ومحطات الوقود» من أجل خدمة المواطنين.

- الأماكن المعفاة من مواعيد الغلق: «المخابز - الصيدليات - محال البقالة - محلات الخضار والفاكهة»، لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.