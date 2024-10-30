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رسميا، فالنسيا يطلب تأجيل مباراة ريال مدريد بسبب الإعصار - أخبار كلمتك

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رسميا، فالنسيا يطلب تأجيل مباراة ريال مدريد بسبب الإعصار - أخبار كلمتك

رسميا، فالنسيا يطلب تأجيل مباراة ريال مدريد بسبب الإعصار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 06:32 مساءً - أرسلت إدارة نادي فالنسيا، اليوم الأربعاء، طلبا رسميا من أجل تأجيل مباراته أمام ريال مدريد، المقرر إقامتها السبت المقبل على ملعب "الميستايا"، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإسباني.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، طلب نادي فالنسيا بشكل رسمي من رابطة الليجا تأجيل مباراته ضد ريال مدريد، بسبب العاصفة التي ضربت المدينة مؤخرا.

إعصار يضرب مدينة فالنسيا 

وضرب إعصار مدمر مدينة فالنسيا، في الساعات القليلة الماضية، وتسبب في وفاة أكثر من 50 شخصا، بخلاف المفقودين.

ومن المتوقع إعلان رئيس الحكومة، كارلوس مازون، حالة الحداد الرسمي في جميع أنحاء مدينة فالنسيا، بالإضافة إلى صدور قرار تأجيل المباراة خلال الساعات المقبلة، خاصة مع احتمال تزايد حالات الوفاة.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي ريال مدريد مستعد لتقبل قرار تأجيل مباراته مع فالنسيا بسبب الكارثة الطبيعية.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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