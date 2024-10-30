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الكشف عن سبب تجاهل محمد صلاح في اختيارات الكرة الذهبية - أخبار كلمتك

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الكشف عن سبب تجاهل محمد صلاح في اختيارات الكرة الذهبية - أخبار كلمتك

الكشف عن سبب تجاهل محمد صلاح في اختيارات الكرة الذهبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 06:32 مساءً - جاء عدم وجود اسم الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، في القائمة النهائية لترتيب الكرة الذهبية، ليثير تساؤلات عديدة بشأن الجائزة التي بدأت تفقد مصداقيتها بشكل كبير الفترة الماضية، خاصة بعدما حدث مع البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، الذي حل في المركز الثاني خلف رودري، نجم مانشستر سيتي.

وكانت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية أعلنت في 4 سبتمبر الماضي عن قائمة من 30 لاعبًا مُرشحًا للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2024، وقد خلت القائمة من اسم محمد صلاح.

ثم أعلنت المجلة الفرنسية، يوم الاثنين، عن فوز رودري، بالجائزة الفردية، وقد مثّل تتويج "رودري" صدمة لكثيرين توقعوا بأن يحصد فينيسيوس اللقب.

سبب تجاهل محمد صلاح في ترشيحات الكرة الذهبية 

وتساءل أحد صناع المحتوى المعروفين على منصة "إكس" ويدعى "روري" عن السر وراء تجاهل صلاح في الجائزة المرموقة، قائلًا: "محمد صلاح هو اللاعب الأكثر تعرضًا للتقليل في تاريخ جائزة الكرة الذهبية، أعلم أن كرة القدم ليست كلها عن الأهداف والصناعة، ولكن هناك غضب لأن فينيسيوس جونيور لم يفز بالكرة الذهبية بعد موسم حقق فيه 35 هدفًا وصناعة، بينما أسوأ موسم لصلاح مع ليفربول كان 37 هدفًا وصناعة".

وأضاف: "في الموسم الماضي حقق 39 هدفًا وصناعة ولم يكن حتى في قائمة أفضل 30 لاعبًا، أفضل موسم له كان 59 هدفًا وصناعة، ومع ذلك جاء فقط في المركز السادس".

وأتم: "السؤال هو، لماذا يُقلَّل من شأنه إلى هذا الحد؟".

من جانبه، رصد موقع "أنفيلد واتش" سببًا محتملًا لعدم وجود محمد صلاح ضمن المرشحين للجائزة هذا العام، قائلًا في تحليله: "سيكون عام 2025 أفضل وقت ممكن لصلاح للفوز بالجائزة، إذ لا يزال في أوج عطائه، وبناءً على الأداء وحده، يستحق النجم المصري الترشح للجائزة، ومع ذلك، نحن نعلم أن الأداء وحده لا يكفي للفوز بالكرة الذهبية".

وأضافت: "حصل رودري على الجائزة إلى حد كبير لأنه لعب دورًا رئيسًا في فوز إسبانيا ببطولة يورو 2024، ولقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي، لذلك لكي يفوز صلاح بالجائزة، يحتاج إلى التأكد من فوزه بألقاب مع ليفربول، وأداء الفريق تحت قيادة آرني سلوت يُظهر أنهم قادرون على ذلك هذا الموسم، إذا تمكنوا من الفوز بدوري الأبطال أو الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن صلاح سيكون له ميزة كبيرة هذا العام".

ويعد الموسم الحالي هو الثامن تواليًا لصلاح في ليفربول، وتمكن الدولي المصري من تسجيل 219 هدفًا خلال 362 مباراة خاضها بقميص "الريدز".

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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