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ياسر إدريس: السباحة المصرية في تطور مستمر وأسعى للأفضل - أخبار كلمتك

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ياسر إدريس: السباحة المصرية في تطور مستمر وأسعى للأفضل - أخبار كلمتك

ياسر إدريس: السباحة المصرية في تطور مستمر وأسعى للأفضل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 06:32 مساءً - السباحة، كشف المهندس ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة واللجنة الأولمبية المصرية، أنه يمتلك خطة طموحة من أجل استكمال الإنجازات التي حققتها السباحة المصرية خلال السنوات الأخيرة على المستوى الفني والإداري.

وأوضح "إدريس"، أن السباحة المصرية حققت طفرة غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة من خلال تطور مستوى نتائج المنتخبات الوطنية في جميع فروع اللعبة، وأيضا اتساع قاعدة المشاركة في جميع محافظات الجمهورية.

وأكمل ياسر إدريس، أن الدولة المصرية والقيادة السياسية وفرت كافة أشكال الدعم للرياضة خلال الفترات الأخيرة من خلال تطوير البنية التحتية والاهتمام بإنشاء مراكز شباب جديدة وحمامات سباحة أولمبية، كان لها تأثير إيجابي على مستوى رياضة السباحة في مصر بشكل عام.

وتابع "إرديس": "أخوض انتخابات اتحاد السباحة ولدي رغبة حقيقية في مواصلة مسيرة النجاحات والإنجازات، والوصول بالمنتخبات الوطنية إلى منصات التتويج العالمية، وذلك بفضل التخطيط الجيد والاستعانة بكافة الوسائل العلمية الممكنة".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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