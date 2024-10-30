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رئيس نادى البنك الأهلي يجتمع بالجهاز الفني واللاعبين قبل مواجهة الزمالك بالدوري - أخبار كلمتك

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رئيس نادى البنك الأهلي يجتمع بالجهاز الفني واللاعبين قبل مواجهة الزمالك بالدوري - أخبار كلمتك

رئيس نادى البنك الأهلي يجتمع بالجهاز الفني واللاعبين قبل مواجهة الزمالك بالدوري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 06:32 مساءً - اجتمع اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، مع الجهاز الفني واللاعبين عقب انتهاء المران الرئيسي اليوم الأربعاء، لتحفيزهم قبل مواجهة الزمالك في افتتاحية الموسم الجديد من الدوري المصري.

وطالب رئيس نادي البنك الأهلي، لاعبيه والجهاز الفني ببذل أقصى درجات الجهد من أجل تحقيق نتائج إيجابية تليق بإسم ومكانة النادي، وفي نهاية الجلسة تعاهد الجهاز الفنى واللاعبين على إظهار تقديم نتائج جيدة.

 

موقف ثلاثي الزمالك من مواجهة البنك الأهلي 

من ناحية أخرى، انتظم محمود بنتايك ومحمد شحاتة ومحمد السيد ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية، خلال مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان بنتايك وشحاتة يعانيان من إجهاد عضلي بعد مباراة الأهلي في نهائي السوبر المحلي، في حين تعرض محمد السيد لإصابة في الرأس واطمأن الجهاز الفني على سلامته.

وشارك الثلاثي في التدريبات البدنية والفنية بصورة طبيعية استعدادًا  لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعدادًا لانطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

 

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

ويواجه فريق الزمالك نظيره البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي 

ومن المنتظر أن تنقل الزمالك والبنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري عبر قنوات أون تايم سبورت. 

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهروب من الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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