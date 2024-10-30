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الرياضة - 06:15 - الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطني للدارسين الوافدين - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:15 - الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطني للدارسين الوافدين - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:15 - الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطني للدارسين الوافدين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 06:15 مساءً - نظمت الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية فعاليات اليوم الوطني للدارسين الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة المقيدين بدورات كليتي الحرب العليا والدفاع الوطني، والذي يأتي في إطار خطة الأنشطة العلمية والثقافية التي تنفذها الأكاديمية لدارسيها تزامنًا مع إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الحادية والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وأعضاء التمثيل العسكري لعدد (40) دولة من الدول الشقيقة والصديقة وعدد من رؤساء الجامعات المصرية والإعلاميين.

بدأت الفعاليات بعرض تقديمي تناول نشأة وتطور الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، بالإضافة إلى الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية طبقًا للرؤية الطموحة (مصر 2030) والمشروعات القومية العملاقة التي نفذتها الدولة في مختلف المجالات، أعقبها تقديم عددًا من الفقرات الفنية بمشاركة مشيخة الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة وكورال جامعة عين شمس وكورال الأطفال بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

اللواء أ ح أحمد محمود صفي الدين

وألقى اللواء أركان حرب أحمد محمود صفي الدين، مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، كلمة أكد خلالها حرص القوات المسلحة على تنظيم فعاليات اليوم الوطني لتوثيق الروابط ودعم أواصر الأخوة والصداقة مع الدول الشقيقة والصديقة، مشيرًا إلى سعي الأكاديمية الدائم لمواكبة أحدث أساليب وطرقِ التأهيل والتدريب المتطورة لصقل مهارات الدارسين وإكسابهم الخبرات العلمية والمهارية في التخصصات المختلفة.

اللواء أ ح أحمد محمود صفي الدين

وعلى هامش الفعاليات أقيم معرضًا للموروثات الثقافية والشعبية لدول الدارسين الوافدين والمطبوعات الخاصة بهيئات وإدارت القوات المسلحة والهيئة العامة للإستعلامات والهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، كما أقيم معرض الكتاب فى دورته الثالثة بمشاركة عدد من الصروح العلمية والفكرية والمؤسسات والهيئات الثقافية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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