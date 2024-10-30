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الرياضة - 06:15 - القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من السفارة الكويتية بالقاهرة لمقابر شهدائهم خلال حرب أكتوبر - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:15 - القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من السفارة الكويتية بالقاهرة لمقابر شهدائهم خلال حرب أكتوبر - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:15 - القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من السفارة الكويتية بالقاهرة لمقابر شهدائهم خلال حرب أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 06:15 مساءً - نظمت القوات المسلحة، زيارة لوفد من السفارة الكويتية بالقاهرة، لمقابر شهداء دولة الكويت خلال حرب أكتوبر بالجيش الثالث الميداني.

يأتي ذلك تزامناً مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وفي إطار حرص كافة الدول العربية على إحياء ذكرى النصر العظيم.

قراءة الفاتحة على الشهداء

وخلال الزيارة، تم وضع أكاليل الزهور وقراءة الفاتحة ترحماً على أرواحهم الطاهرة وتقديراً لتضحياتهم ومشاركتهم في حرب أكتوبر المجيدة التي أعادت للأمة العربية عزتها وكرامتها.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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