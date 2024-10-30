محمد عادل فتحي يكتب: مبروك للأهلي ودعونا نتعلم من الدرس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 06:14 مساءً - أبدع النادي الأهلي وحقق انجازا جديدا وفوزا مستحقا أسعد جماهيره أمام نادي العين الإماراتي بطل آسيا ورسم الأهلي جمهورا وإدارة ولاعبين وجهاز فني لوحة كروية رائعة فقد كان بحق جديرا باللقب وقدم لاعبوه عرضا فنيا رائعا وتحكم بطل مصر في مجريات المباراة وشاهدنا جميعا هدفًا عالميا من إمام عاشور وموهبة خاصة من وسام أبو علي وتألق من كل العناصر تحت قيادة جهاز فني كبير بقيادة مارسيل كولر.



التهنئة واجبة للنادي الأهلي وجماهيره التي كانت اللاعب رقم واحد في المباراة والإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب والتي تبرهن يوما بعد الآخر أنها نموذج يحتذى به في كل المواقف وتفوز بالرهان دائما لأنها تطبق نظم إدارية محترمة وتراعي الأخلاق والمبادئ ولنا أكثر من عبرة في العديد من المواقف.



تهنئة خاصة للجهاز الفني واللاعبين الذين حققوا بطولتين في أقل من أسبوع وكان أداءهم مشرفا للكرة المصرية ورسموا البسمة على وجوه أغلب المصريين وكل الأهلاوية بفضل اصرارهم والتزامهم.



المثير للسعادة أيضا أن ما حققه الأهلي يبرهن على ما أؤكد عليه دائما بأن الكرة المصرية والدوري المصري تحديدا هو الأقوى عربيا وأفريقيا بغض النطر عن الأرقام أو ما نشاهده من بعض السلبيات في تنطيمنت لبطولتنا الأعرق في المنطقة فالاهلي ينطلق قاريا وعالميا من خلال المنافسة القوية في الدوري المصري الذي يضم مجموعة متميزة من اللاعبين والمجربين ونستطيع أن نستغل ذلك بتلافي السلبيات تحقيق أكبر استفادة فنية وحتى مالية.



الدوري المصري ينطلق اليوم وها هي الفرصة حتى نتكاتف جميعا ونضع حلولا واضحة للمشكلات التي تواجهنا ولعل الدرس القاسي الذي تعرض له ثلاثي نادي الزمالك والذي كان درسا للمنظومة الرياضية المصرية بالكامل وليس الثلاثي فقط لعل هذا الدرس أن يكون مفتاحا لوضع لوائح قوية والتزام وانضباط على الكبير والصغير في المسابقة والبداية بالتنظيم المحترم والالتزام بالجداول والمواعيد وإعلان اللوائح وتعديل ما يلزم منها والأهم التطبيق بمسطرة واحدة على الجميع فإذا تحقق الردع لن نحتاج للقيل والقال ولن نحتاج حتى للعقوبات نفسها.



نتمنى أن تكون بداية الدوري موفقة للجميع ونشاهد شكلا ومضمونا مغايرا.