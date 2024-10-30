أولى ركلات جزاء الموسم الجديد، سموحة يتقدم على حرس الحدود 1/2 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 06:14 مساءً - الدوري المصري، تقدم فريق سموحة على مضيفه حرس الحدود، بهدفين مقابل هدف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد المكس، في افتتاح مباريات الدوري المصري الممتاز للموسم 2024 / 2025.

وتأخر انطلاق المباراة لما يقرب 8 دقائق حيث كان من المفترض أن تبدأ في الخامسة مساء، حيث رصدت كاميرات القنوات الناقلة محاولات الفنيين لإصلاح سماعات حكم المباراة حمادة القلاوي التي تربطه بمساعديه وغرفة تقنية الفيديو.

تقدم محمود صابر بهدف سموحة الأول في الدقيقة 34، قبل أن يحتسب الحكم حمادة القلاوي أولى ركلات الجزاء في الموسم الجديد لمصلحة حرس الحدود بالدقيقة 43 تصدى لها محمد أشرف روقا وسددها بنجاح.

وفي الوقت بدل الضائع أحرز عبد الكبير الوادي هدف سموحة الثاني، مستغلا كرة عرضية من الجبهة اليمنى استلمها الوادي وأطلق تسديدة قوية سكنت شباك حرس الحدود، لينتهي الشوط الأول بتقدم سموحة 2 / 1.

تشكيل حرس الحدود أمام سموحة في الدوري المصري الممتاز

جاء تشكيل حرس الحدود لمواجهة سموحة كالتالي:

حارس المرمى: محمود الزنفلي.

خط الدفاع: إسلام أبوسليمة، أحمد عماد، بهاء سمير، محمد الدغيمي.

خط الوسط: محمد زقا، إيزي إيميكا، محمود أوكا، محمود أبوجودة.

خط الهجوم: محمود ممدوح، قاريديول تريسور.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد سيحا، محمد مجلي، فوزي الحناوي، محمد مصطفى، عمرو جمال، عبدالله عبيد، كواسي كواسيسو، إبراهيم عبد الحكيم، حازم العسكري.

وتأهل فريق حرس الحدود إلى الدوري المصري الممتاز، بعد موسم واحد فقط في دوري المحترفين.

تشكيل سموحة الرسمي لمواجهة حرس الحدود

فيما أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة، تشكيله لمواجهة حرس الحدود في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز والذي جاء كالتالي:

حارس المرمى: الهاني سليمان.

الدفاع: ميدو مصطفى – محمد ربيعة – عبد الرحمن عامر – محمد كناريا.

الوسط: أبوبكر ليادي – دوكو دودو – محمود صابر.

الهجوم: صامويل أمادي – حسام حسن – عبد الكريم الوادي.

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: حسين تيمور، هشام حافظ، محمد رجب، إسلام عطية، محمد زيكا، أشرف مجدي، مصطفى البدري، محمد سالم.

وانطلقت اليوم الأربعاء مسابقة الدوري الممتاز في نسختها رقم 66، في افتتاح الموسم الكروى الجديد 2024 - 2025.



مباراتان في إفتتاح الدوري الممتاز

ويشهد اليوم الأول من المسابقة إقامة مباراتين فقط، حيث يلتقى حرس الحدود مع سموحة، أما المباراة الثانية فتجمع طلائع الجيش أمام المصري البورسعيدي في الثامنة مساءا، وتقام على استاد السويس الجديد.

حكام مباراتي اليوم في الدوري الممتاز

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بـاتحاد الكرة المصري، أسماء حكام مباراتي اليوم الأربعاء في الجولة الافتتاحية من مسابقة الدوري الممتاز.

فريق سموحة، كلمتك

مباراة حرس الحدود أمام سموحة

المباراة يديرها حمادة القلاوي كحكم ساحة ويعاونه كل من محمد محمود لطفي وأحمد رشدي “حمين مساعدين وأحمد ناجي ”حكم رابع" ومحمود الدسوقي “حكم فيديو” وشريف عبدالله “مساعد حكم فيديو”.

مباراة طلائع الجيش والمصري

يديرها طارق مجدي كحكم ساحة ويعاونه كل من أحمد صلاح وأحمد عبد المنعم شعبان “حكمين مساعدين” ومحمود رشدي “حكم رابع” ومحمد الحنفي “حكم فيديو” وهاني خيري "مساعد حكم فيديو".

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