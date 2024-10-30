نتائج مباريات الجولة الخامسة لمجموعتي بحري بدوري القسم الثاني "ب" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 06:14 مساءً - دوري القسم الثاني ب، انتهت منذ قليل 9 مباريات ضمن لقاءات الجولة الخامسة التي أقيمت اليوم الأربعاء في إطار مسابقة دوري القسم الثاني "ب" لمجموعة بحري “المجموعة الثالثة”، والتي تضم المجموعتين الفرعيتين الخامسة والسادسة.

وشهدت الجولة الخامسة لمجموعة بحري بدوري القسم الثاني إقامة 9 مباريات بعدما تقرر إلغاء مباراة الأولمبي والهلال في المجموعة السادسة بسبل عدم تواجد سيارة الإسعاف بملعب النادي الأولمبي.

كما من المقرر أن تقام غدا الخميس مباراة فريق المجد ودلفي في الجولة ذاتها من المجموعة السادسة.

نتائج مباريات اليوم للمجموعة الخامسة لدوري القسم الثاني "ب"

مالية كفر الزيات ميجا سبورت 2-1

دمياط ضد نبروه 0-1

صيد المحلة ضد كفر الشيخ 2-1

بايونيرز ضد دكرنس 0-1

بني عبيد ضد القزازين 1-3

مركز شباب تلا ضد بيلا 1-1

نتائج مباريات اليوم للمجموعة السادسة لدوري القسم الثاني "ب"

الأولمبي ضد الهلال ( ألغيت )

دمنهور ضد الحمام 2-0

اصحاب الجياد ضد الزهور 5-3

الجزيرة ضد كوم حماده 1-2

المجد ضد دلفي ( تقام غدا )

وقرر حكم مباراة فريق الأولمبي والهلال بمطروح بإلغاء اللقاء والذي كان من المقرر أن يقام اليوم الأربعاء علي ملعب الأولمبي في إطار مباريات الجولة الخامسة، للمجموعة السادسة من دوري القسم الثاني.

وجاء قرار حكم المباراة بإلغاء المباراة بسبب عدم تواجد سيارة الإسعاف في ملعب الأولمبي وهو مايخالف لائحة المسابقات والتي تنص علي عدم إنطلاق المباراة الا في حال تواجد سيارة الإسعاف.

وعلي صعيد متصل، انتشر خطاب يفيد بطلب النادي الأولمبي من احدي المستشفيات توفير الهدمة الطبية اللازمة لمباراة الفريق أمام منافسه الهلال وفقا للاتفاق المبرم بين النادي السكندري والمستشفي.



نتائج مباريات الجولة الأولي لمجموعتي بحري بدوري القسم الثاني ب

المجموعة الخامسة

كفر الشيخ ضد ميجا سبورت 1-0

دكرنس ضد مالية كفر الزيات 1-1

دمياط ضد مركز شباب القزازين 0-0

نبروه ضد مركز شباب تلا 0-0

صيد المحلة ضد بني عبيد 2-0

بايونيرز ضد بيلا 1-0

المجموعة السادسة

الحمام ضد الهلال بالضبعة 2-2

الأوليمبي ضد أصحاب الجياد 5-1

دلفي ضد مركز شباب كوم حمادة 0-0

الجزيرة بمطروح ضد طلائع الأسطول 1-2

المجد السكندري ضد الزهور بمطروح 1-0

ألعاب دمنهور (باي)

نتائج مباريات الجولة الثانية لمجموعتي بحري بدوري القسم الثاني ب

المجموعة الخامسة

كفر الشيخ ضد مالية كفر الزيات 0-1

دكرنس ضد دمياط 1-1

بيلا ضد مركز شباب القزازين 2-1

ميجا سبورت ضد مركز شباب تلا 0-0

نبروه ضد بني عبيد 1-3

بايونيرز ضد صيد المحلة 0-2

المجموعة السادسة

الجزيرة ضد أصحاب الجياد 2-2

الزهور ضد ألعاب دمنهور 1-0

المجد السكندري ضد مركز شباب كوم حمادة 2-2

دلفي ضد الهلال بالضبعة 2-2

الحمام ضد طلائع الأسطول 1-1

الأولمبي ( باي )

نتائج مباريات الجولة الثالثة لمجموعتي بحري بدوري القسم الثاني ب

المجموعة الخامسة

مالية كفر الزيات ضد مركز شبابا تلا 0-0

كفر الشيخ ضد دمياط 2-0

بيلا ضد دكرنس 1-0

بايونيرز ضد بني عبيد 0-0

صيد المحلة ضد القزازين 0-2

ميجا سبورت ضد نبروه 1-1

المجموعة السادسة

أصحاب الجياد ضد طلائع الأسطول 0-3

الأولمبي ضد الزهور 5-0

ألعاب دمنهور ضد مركز شباب كوم حمادة 1-1

الجزيرة بمطروح ( باي )

دلفي ضد الحمام 0-0

المجد السكندري ضد الهلال بالضبعة 0-0

نتائج مباريات الجولة الرابعة لدوري القسم الثاني "ب"

المجموعة الخامسة

مالية كفر الزيات ضد نبروه 2-2

كفر الشيخ ضد بيلا 2-1

صيد المحلة ضد دكرنس 2-1

ميجا سبورت ضد بني عبيد 1-0

بايونيرز ضد القزازين 0-0

مركز شباب تلا ضد دمياط 1-1

المجموعة السادسة

طلائع الأسطول ضد دلفي 0-2

الأولمبي ضد مركز شباب كوم حماده 2-1

الهلال ضد ألعاب دمنهور 0-0

المجد السكندري ضد الحمام 1-3

الجزيرة ضد الزهور 2-1

أصحاب الجياد ( باي )

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