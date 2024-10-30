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الرياضة - 05:36 - رئيس الوزراء: ندرس زيادات جديدة في المرتبات والمعاشات طبقا للمتغيرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:36 - رئيس الوزراء: ندرس زيادات جديدة في المرتبات والمعاشات طبقا للمتغيرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:36 - رئيس الوزراء: ندرس زيادات جديدة في المرتبات والمعاشات طبقا للمتغيرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 05:36 مساءً - قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم دراسة المتغيرات الاقتصادية في المرحلة المقبلة، والزيادات الجديدة فيما يتعلق بالمرتبات والمعاشات خلال الفترة المقبلة. كما تدرس الحكومة آليات لبرامج حماية اجتماعية جديدة.

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور وزيري السياحة والأثار والمالية، أنه يجري تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتشاور مع صندوق النقد الدولي.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن هناك مناقشات بناءة مع صندوق النقد الدولي، وهذا لا يعنى الحصول على مزيد من الأموال، ولكن إطالة أمد بعض إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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