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الرياضة - 05:36 - السعودية تدعو لعقد قمة «عربية إسلامية» مشتركة لبحث التطورات في لبنان وغزة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:36 - السعودية تدعو لعقد قمة «عربية إسلامية» مشتركة لبحث التطورات في لبنان وغزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:36 - السعودية تدعو لعقد قمة «عربية إسلامية» مشتركة لبحث التطورات في لبنان وغزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 05:36 مساءً - دعت وزارة الخارجية السعودية، إلى عقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة في السعودية في 11 نوفمبر 2024 م، لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.

وطبقاً لبيان وزارة الخارجية السعودية، فإن المملكة في إطار متابعتها لتطورات الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة، واستمرار العدوان الإسرائيلي الآثم على الأراضي الفلسطينية المحتلة، واتساع ذلك ليشمل الجمهورية اللبنانية في محاولة للمساس بسيادتها وسلامة أراضيها، والتداعيات الخطيرة لهذا العدوان على أمن المنطقة واستقرارها، تؤكد مجدداً إدانتها واستنكارها لاستمرار الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وما يتعرض له الأشقاء في الجمهورية اللبنانية من اعتداءات وانتهاكات إسرائيلية.

وامتداداً للقمة العربية الإسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض بتاريخ ١١ نوفمبر ٢٠٢٣م، وبناء على توجيهات الملك سلمان، واستكمالاً للجهود المبذولة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، بالتنسيق مع أشقائه قادة الدول العربية والإسلامية الشقيقة، فإن السعودية تدعو لعقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة في المملكة بتاريخ ٩ جمادى الأول ١٤٤٦ هـ الموافق ١١ نوفمبر ٢٠٢٤م، لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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