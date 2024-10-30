الرياضة - 05:20 - رئيس الوزراء عن هدم القبة التاريخية بمقابر الإمام الشافعي: «حدث بالخطأ.. وووجهنا بالوقف الفوري للهدم» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 05:20 مساءً - علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ما أثير حول هدم قبة مستولدة محمد على باشا، بمنطقة مقابر الإمام الشافعي بالقاهرة، وهي الواقعة التي حدثت الأسبوع الماضي.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفي انعقد اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية، بحضور وزيرى المالية والسياحة والآثار: «نحترم المبانى ذات القيمة ولا يتم المساس بأى مبنى ذو قيمة فى المنطقة».

وأوضح رئيس الوزراء، أنه فيما يتعلق بهدم القبة المتواجدة بمقابر الإمام الشافعي فقد حدث خطأ، وتمت معالجته وأصدرنا توجيهات فورية لكل الوزارات المعنية بالإيقاف الفوري للهدم واحترام المباني ذات القيمة، مؤكدًا أن «أي مباني أثرية أو ذات قيمة فالدولة ملزمة بالحفاظ عليها ولا يتم المساس بها.. والدولة ملزمة بالحفاظ على آثارنا وتراثنا التي تعد جزءا من الهوية المصرية».

وتابع الدكتور مدبولي، أي إجراء حدث بالتجاوز أو سوء الفهم نقف عليه ونعد بعدم تكراره خلال الفترة المقبلة.