الرياضة - 05:20 - رئيس الوزراء: تعديلات في قانون الضريبة العقارية وتبسيط قانون الجمارك خلال أسبوعين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 05:20 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم عرض تعديلات في قانون الضريبة العقارية وتبسيط قانون الجمارك خلال أسبوعين بعد الانتهاء من التعديلات.

والتي تعد أحد مطالب المستثمرين والقطاع الخاص وذلك في إطار تحسين مناخ الاستثمار في مصر لافتا إلى لقائه مع عدد من المفكرين في المجال السياسي خلال الأسبوع الجاري.

وأكد مدبولي حرص الدولة على الاستماع واستيعاب الرؤى المختلفة، لافتا إلى أن الظروف الجيوسياسية الحالية تفرض على الدولة الاستماع للمفكرين والخبراء حول رؤيتهم وتوقعاتهم للسيناريوهات المحتملة سواء على مستوى تداعيات الانتخابات الامريكية على المشهد العالمي والمنطقة والأوضاع الإقليمية وإلى أي مدى من الممكن أن تتطور، ورؤيتهم للتعامل المطلوب من الدولة مع هذه التطورات.

وأوضح أن الأفكار التي خرجت عن اللقاء جاءت مثمرة، وأن الحكومة ستعمل على ترجمة عدد من هذه المقترحات الى خطوات تنفيذية، مشيرا إلى أن الدولة ستستمر في هذه النوعية من اللقاءات خلال الفترة المقبلة حيث سيتم مناقشة ملفات معينة للوصول إلى أكبر قدر من الأفكار الجيدة والجديدة.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى الاتفاقية التي تم توقيعها خلال الأسبوع الجاري لإقامة مصنع لإنتاج السيارات الكهرباء في مصر، مشيرا إلى أن الدولة تتباحث مع أكثر من شركة في مجال السيارات وخاصة انتاج السيارات الهجين والكهربائية، وذلك في إطار السعي لتوطين صناعة هذه النوعية من السيارات لتغطية السوق المحلي ولان تكون فرصة لزيادة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.