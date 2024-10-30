الرياضة - 05:20 - رئيس الوزراء: صندوق النقد الدولي سيزور مصر الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 05:20 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مديرة صندوق النقد الدولي، ستزور مصر الأسبوع المقبل ويعقبها زيارة لبعثة المراجعة.

وتطرق مدبولي، إلى لقائه مع عدد من القامات الفكرية، مؤكدا حرص الحكومة على الاستماع لمختلف الرؤى والأفكار والمقترحات، وسيتم عقد المزيد من اللقاءات.

وتابع رئيس الوزراء: «اطمئن كل المواطنين على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع ولا يوجد لدينا أي نقص».

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: إن هناك نوعا من التصعيد والتوتر الإقليمي بين الاحتلال الإسرائيل وإيران، مؤكدًا أن «الدولة تبذل جهد كبير لمحاولات إيقاف الحرب فى لبنان وفلسطين».