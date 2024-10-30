الرياضة - 05:03 - وزير السياحة والآثار: صيانة وتنظيف تماثيل أسود قصر النيل تم بطريقة علمية وصحيحة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 05:03 مساءً - علق شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، على ما يُثار بالسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي حول تماثيل أسود كوبري قصر النيل بالقاهرة.

وقال وزير السياحة والآثار: إن محافظة القاهرة بدأت تنفيذ حملة كبيرة لتنظيف وصيانة التماثيل الموجودة في محافظة القاهرة، واستعانت في هذا الجانب بالمجلس الأعلى للآثار لما لديه من خبرة كبيرة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي يعقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية، بحضور وزيرى المالية والسياحة والآثار.

وأوضح وزير السياحة والآثار، أن طريقة الصيانة التي تم بها تنظيف تماثيل أسود قصر النيل هي طريقة علمية وصحيحة، قائلًا: «ما تم هو تنظيف التماثيل باستخدام الهواء وصابون متعادل بنفس المواد المصنوع بها التمثال ثم تم وضع مادة عازلة عليها».

وتابع شريف فتحي: «تم وضع نوع من أنواع العازل اللي على التمثالين وهو بيلمع شوية ولكن مع الظروف المناخية يعود لأصله، والموضوع مدروس وعملنا صيانة».

وأشار وزير السايحة والآثار، إلى أن الطريقة اللي استخدمت في الصيانة طريقة عملية صحيحة بدليل إن مفيش أي صدأ على الصيانة السابقة، ومن يريد الإصلاح يكون من خلال القنوات الصحيحة بعيدا عن البلبلة، والدولة ملتزمة بالحفاظ على الاثار والتراث.